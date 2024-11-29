مهرجان أبوظبي للرياضات البحرية يكرّم الأبطال



أبوظبي (الاتحاد)



اختتم مهرجان أبوظبي للرياضات البحرية لأصحاب الهمم فعالياته، بتتويج الفائزين في سباقات التجديف كاياك والشراع الموحد، بحضور الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، رئيس اتحاد الرياضات البحرية، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية، والذي قام بتكريم الأبطال المشاركين، وسط أجواء احتفالية متميزة تعكس روح التحدي والتميز لأصحاب الهمم وشركائهم، وجاءت الاحتفالية بالتزامن مع احتفالات الدولة بعيد الاتحاد الـ53، وأيضاً الاحتفاء باليوم العالمي لأصحاب الهمم.

وفي سباق التجديف كاياك زوجي - إناث، حصدت ندي أشرف وإبراهيم مراغي «شريك» المركز الأول، بعد أداء رائع، وسيطرة على مجريات السباق، بينما جاءت في المركز الثاني ملاك الشام محمد الشيخ، مع يحيى «شريك»، في حين احتل يونس وعائشة سيف الظاهري المركز الثالث بعد منافسة قوية، كما تألقت ميلينا «شريك» مع نور الأخضر، لتحصد المركز الرابع، وجاء الثنائي جكسواسلان وغلا علاء الدين في المركز الخامس.

وفي سباق التجديف كاياك زوجي - ذكور، تُوج محمد المازمي، وإبراهيم مراغي «شريك» بالمركز الأول، بعد سباق مثير، واحتل عبدالرحمن الحوسني ويحيى الحمادي «شريك» المركز الثاني، ثم يونس «شريك» وأحمد الجيلاني، والثنائي رضوان «شريك» وعمر محمد الشيخ، في حين ذهب المركز الخامس إلى عبدالله الجنيبي وميلينا «شريك»، والمركز السادس إلى يوسف النقبي وجوكسو «شريك».

وفي سباق التجديف كاياك فردي - إناث، تألقت ملاك الشام محمد الشيخ، لتحصد المركز الأول بجدارة، وتبعتها مينة المزروعي، وياسمين مسعد، ونور الأخضر.

على صعيد التجديف كاياك فردي - ذكور، أبدع محمد صالح الزبيدي، ليحصد المركز الأول، بينما حل صالح حتروش وصيفاً، ومحمد الجنيبي ثالثاً، وعمر الحمادي رابعاً.

وفي التجديف كاياك الشاطئي - ذكور، تمكن محمد الزبيدي من حصد المركز الأول، وجاء خلفه عمر الحمادي وصيفاً، بينما حصل صالح حتروش على المركز الثالث، واحتل سلمان الحمادي «الرابع»، وأحمد الجنيبي «الخامس»، ومحمد الجيلاني «السادس».

وفي سباق التجديف كاياك الشاطئي - إناث، حققت مينة المزروعي مع ياسمين مسعد المركز الأول، بينما جاءت نور الأخضر مع عليا المهيري في المركز الثاني، وحلت مريم ناصر مع مريم ياسمين في المركز الثالث، وفازت فدوى عوني مع بسمة بشار بالمركز الرابع.

وفي سباق الشراع الموحد - الفئة الثالثة، فاز بالمركز الأول راشد القبيسي مع مارك بعد أداء متميز، ثم عمر الحمادي، ومحمد الزبيدي في المركز الثاني، بينما جاء في المركز الثالث صالح حتروش، وسلمان الحمادي.

وفي سباق الشراع الموحد - الفئة الثانية، تفوقت غلا حسين، لتحصد المركز الأول، رفقة شريكها الموحد، بينما جاءت نور الأخضر في المركز الثاني، وعليا المهيري في المركز الثالث .

وتميز المهرجان بأجواء رياضية فريدة، أظهرت فيها الفرق المشاركة روح التحدي والتعاون، مع إشادة واسعة بالمستوى الرائع الذي أظهره الرياضيون، ما يؤكد مكانة المهرجان بوصفه منصة مهمة لدعم أصحاب الهمم وتعزيز دورهم في الرياضة والمجتمع، كما حظي المهرجان برعاية طيران أبوظبي.

حضر تكريم الفائزين ماجد عبد الله المهيري، ومريم بلفقيه عضوا مجلس إدارة النادي، وسالم الرميثي، مدير عام النادي.