«دوري الأولى» يحتفل بـ «عيد الاتحاد»



معتصم عبدالله (أبوظبي)‬‬‬‬



تتزامن «الجولة الثامنة» من «دوري الدرجة الأولى»، مع الاحتفالات بعيد الاتحاد الـ53، ودشنت الأندية برامجها المتنوعة، حيث نظم نادي الإمارات مسيرة وطنية تقدمها محمود الشمسي، رئيس مجلس إدارة النادي، وأعقبها معرض روح الاتحاد، بالتعاون مع مؤسسة الشيخ سعود بن صقر التعليمية الخيرية، وبمشاركة نادي رأس الخيمة لأصحاب الهمم، ومدارس الشيخ سعود التعليمية الخيرية، وضم المعرض صوراً وطنية توثق جهود الدولة وتطورها وإنجازاتها خلال الحقبة الماضية ورؤيتها المستقبلية.

ووجهت إدارة نادي الإمارات، الدعوة إلى الجماهير لحضور الاحتفالية الضخمة بملعب النادي في رأس الخيمة، والمقررة في الساعة الرابعة عصر السبت، وتتضمن فقرات شعبية وتراثية بحضور الجماهير.

في المقابل، استقبلت «حديقة العلم» بنادي الحمرية احتفالات «عيد الاتحاد»، واستضاف استاد سعود بن صقر القاسمي احتفالية نادي الجزير الحمراء.

وتنطلق الجولة الثامنة لدوري الأولى، مساء السبت بمباراتي جلف أف سي وحتا، الظفرة وجلف يونايتد، وتتواصل الجولة الأحد بمباريات الإمارات والجزيرة الحمراء، مصفوت ودبا، يونايتد والحمرية، والعربي والذيد، فيما يغيب الفجيرة بداعي الراحة.

ويتصدر الظفرة والعربي ترتيب الدوري برصيد 16 نقطة من 6 مباريات، مقابل 13 نقطة من 5 مباريات لدبا الثالث، ويشمل الترتيب الفجيرة الرابع بـ 10 نقاط، يونايتد الخامس «8 نقاط»، مصفوت في المركز السادس وله 7 نقاط، بالتساوي مع الإمارات «السابع». وتتساوى فرق الذيد «الثامن» والجزيرة الحمراء «التاسع» والحمرية «العاشر» برصيد 6 نقاط، ومجد في المركز 11، وله 5 نقاط، مقابل 5 نقاط أيضاً لحتا الثاني عشر، وجلف أف سي، وجلف يونايتد في المركزين 13 و14 برصيد 4 نقاط ونقطة على التوالي.

وتتركز الأنظار في «دوري الأولى» على السباق المثير على صدارة الهدافين، والذي يجمع السنغالي محمد ديوب مهاجم العربي، والذي نجح في تسجيل «ثنائية» أسهم بها في فوز فريقه أمام مضيفه حتا 4-3 في الجولة الماضية، لينتزع صدارة الهدافين برصيد 7 أهداف، متفوقاً بفارق هدف عن البرازيلي دياجو دا سيلفا مهاجم دبا والطامح للتتويج باللقب للمرة الرابعة في تاريخه بعد مواسم 2020- 2021 مع الإمارات، و2021- 2022 مع دبا، و2022- 2023 مع الإمارات.