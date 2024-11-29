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الرياضة

«رأس الخيمة للجولف» تطرح تذاكر «الحدث العالمي»

«رأس الخيمة للجولف» تطرح تذاكر «الحدث العالمي»
29 نوفمبر 2024 13:30

 
رأس الخيمة (الاتحاد)


تعود بطولة رأس الخيمة إلى نادي الحمرا للجولف من 23 إلى 26 يناير المقبل، مع فتح باب الحصول على التذاكر مجاناً للجماهير للحدث العالمي الذي يقام ضمن جولة «دي بي ورلد» و«السباق إلى دبي».

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استضافت رأس الخيمة جولة «دي بي ورلد» للمرة الأولى عام 2022، مع إقامة النسخة الافتتاحية لبطولة رأس الخيمة، وبعدها في الأسبوع التالي أقيمت بطولة رأس الخيمة كلاسيك، وترسخ الإمارة موقعها سنوياً وجهة رائدة في استضافة بطولات الجولف العالمية.
وبعد الانتصارات المثيرة التي حققها نجم كأس رايدر الدنماركي نيكولاي هوجارد، والنيوزيلندي ريان فوكس في العام الافتتاحي، والإنجليزي دانييل جافينز عندما عادت بطولة رأس الخيمة مجدداً عام 2023، وواصلت البطولة نجاحها العام الماضي عندما حصد الدنماركي ثوربيورن أوليسن لقبه الثامن في «دي بي ورلد».
يستضيف «الحمرا للجولف» ذو الموقع الساحلي المذهل، الذي صممه بيتر هارادين، البطولة مرة أخرى، وهو النادي الذي سبق له استضافة ثلاث بطولات في جولة التحدي الأوروبية، بما في ذلك النهائي الكبير لجولة التحدي لعام 2018.
يمكن للمشجعين هذا العام الاستمتاع مرة أخرى بالدخول المجاني مع فتح باب التسجيل الآن. ويمكنهم ترقية تجربتهم من خلال التذاكر المبكرة المتاحة الآن لشاليه البطولة، والتي تمنحهم وصولاً حصرياً إلى تراس سطح النادي للاستمتاع بإطلالة فاخرة على الحدث مقابل 875 درهماً.
وقال كريس أتكينسون، مدير بطولة رأس الخيمة: «نمت بطولة رأس الخيمة عاماً بعد عام، وأصبحت الآن حدث أساسي في سلسلة بطولات جولة دي بي ورلد في الشرق الأوسط».
وأضاف: «يعد نادي الحمرا للجولف مكاناً ممتازاً، ومتحمسون للترحيب بالجمهور مرة أخرى في الحدث الذي يتنافس فيه نجوم جولة «دي بي ورلد» على الفوز باللقب في وقت مبكر من «السباق إلى دبي» لموسم 2025".
وقال راكي فيليبس، الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة: «يسعدنا أن نرحب بعودة جولة دي بي ورلد إلى رأس الخيمة، لتكون جزءاً من الجولة الدولية، حيث نجلب أفضل مواهب الجولف ومشجعيها إلى وجهتنا لقضاء أسبوع لا يُنسى خلال البطولة».
وستكون بطولة رأس الخيمة واحدة من ثلاث بطولات في الإمارات، وخمس في منطقة الشرق الأوسط تقام ضمن السلسلة الدولية في «السباق إلى دبي» 2025.
وتقام البطولة بعد بطولة تيم كاب في أبوظبي، وبطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك أولى بطولات سلسلة رولكس لهذا الموسم، ويضم الجزء الأول من هذا الموسم 5 سلاسل دولية، حيث تقام السلسلة الدولية من يناير إلى مارس.
وتتمتع كل سلسلة بهويتها الخاصة وبطلها الخاص الذي يكسب في كل واحدة منها 200 ألف دولار من إجمالي جوائز مليون دولار، كما يتأهل بطل كل سلسة إلى كل من أحداث سلسلة «باك 9» في وقت لاحق من الموسم.

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