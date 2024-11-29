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الرياضة

«فنية الأولمبية» تستعرض أفضل ممارسات الاتحادات

«فنية الأولمبية» تستعرض أفضل ممارسات الاتحادات
29 نوفمبر 2024 14:00

 
دبي (الاتحاد)

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نظمت لجنة الشؤون الفنية والإدارة الفنية باللجنة الأولمبية الوطنية، ورشة عمل الشراكة الاستراتيجية في الرياضة، لاستعراض أفضل ممارسات الاتحادات الرياضية الوطنية، ومناقشة التجارب الناجحة للاتحادات مع القطاع الخاص، تطبيقاً لتوصية اللجنة في اجتماعها الأخير بأهمية الاطلاع على التجارب المتميزة للاتحادات، وبحث سبل ربطها مع مؤسسات القطاع الخاص.
وافتتح ناصر التميمي، عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الوطنية، رئيس لجنة الشؤون الفنية، فعاليات ورشة العمل بالتأكيد على أهمية التعاون مع القطاع الخاص، سواءً من أكاديميات وأندية ومدارس وجامعات؛ مشيراً إلى أن هذا التعاون من شأنه أن يسهم في توسيع قاعدة المشاركة الرياضية وتحسين الأداء، واكتشاف المواهب وتطويرها، وتنويع وزيادة المستوى التنافسي، و⁠الاستفادة من البنية التحتية، ودعم التعاون بين القطاعين العام والخاص وتعزيز المشاركة الشاملة بينهما، إلى جانب تعزيز الثقافة الرياضية والصحية في المجتمع، و⁠تحقيق الاستدامة الرياضية، وتحقيق ⁠التوازن الأكاديمي الرياضي.
وشهدت ورشة العمل مناقشة تجارب الاتحادات في التعامل مع القطاع الخاص، والاستفادة من اللوائح والأنظمة التي تم وضعها من الاتحادات الرياضية، إلى جانب تجارب الاتحادات الرياضية الفردية والجماعية مع المدارس والشركات والجامعات.
وشهدت الورشة استعراض تجربة اتحاد الريشة الطائرة ومراحل تطورها ونجاحها في الإماراتا واتساع قاعدة ممارستها، إلى جانب تجربة اتحاد الفروسية والسباق، واستعراض مراحل نجاح تميز وتفوق الفارس الواعد عمر المرزوقي، الذي بدأ مسيرته الرياضية منذ عمر مبكرة ببرامج تطويرية، حتى تمكّن من التتويج بفضية أولمبياد الشباب بوينس آيرس عام 2018، ومن ثم التأهل إلى أولمبياد باريس 2024 ؛ ليختتم مشاركته ضمن أفضل 19 فارساً وفارسة في المرحلة النهائية من أصل 75 شاركوا في جميع مراحل مسابقة الفردي، في المركز الـ19، ليكون أصغر فارس بالدورة بمشاركة تاريخية أولى في المحافل الأولمبية.
وناقشت الورشة كذلك تجارب اتحادات كرة السلة، وكرة اليد، والبلياردو والسنوكر، والهوكي، والرماية، وألعاب القوى، ورفع الأثقال، والخماسي الحديث، والمبارزة، والجودو، والقوس والسهم، واللجنة البارالمبية الوطنية، والشطرنج، والمواي تاي والكيك بوكسينج حيث تم تسليط الضوء على أهم المحطاتا وأبرز النجاحات والإنجازات التي استطاعت تلك الاتحادات تحقيقها خلال مسيرتها على الصعد كافة.
وفي نهاية ورشة العمل، سلّم ناصر التميمي شهادات مشاركة لجميع الحضور من ممثلي الاتحادات الرياضية، الذين أثروا الفعالية بآرائهم ونقل خبراتهم ومعارفهم، وتحدثوا عن تجاربهم المتميزة باستفاضة لتحقيق الفائدة المرجوة، والوقوف على أفضل الممارسات في الجانب الفني.

الإمارات
اللجنة الأولمبية الوطنية
ناصر التميمي
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