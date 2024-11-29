مبادرة «زايد وراشد» تتصدر احتفالية «جبل علي»



عصام السيد (دبي)



برعاية سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، الأب الروحي لمضمار جبل علي، خصصت اللجنة المنظمة لسباقات «المضمار العائلي»، ثالث سباقات الموسم السبت، ليكون مهرجاناً خاصاً، بمناسبة مبادرة «زايد وراشد»، ضمن احتفالات الدولة بعيد الاتحاد الـ53، والذي يهدف إلى إحياء الذكرى، والسيرة العطرة للمغفور لهما الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيّب الله ثراهما.

ويتألف الحفل من 7 أشواط خصصت للخيول المهجنة الأصيلة ماعدا الشوط الأول الذي خصص للخيول العربية الأصيلة، فيما تبلغ الجوائز 490 ألف درهم.

ويتصدر الحفل الشوط الرابع والرئيس على لقب كأس مبادرة «زايد وراشد» لمسافة 1400 متر للخيول المهجنة الأصيلة «تكافؤ»، وجوائزه 96 ألف درهم برعاية شادويل.

ويفتتح الحفل بسباق الخيول العربية الأصيلة لمسافة 1400 متر، على لقب بورشيه وجوائزه 50 ألف درهم.

وخصص الشوط الثاني لمسافة 1400 متر، على لقب الشعفار للاستثمار ستيكس للخيول المهجنة الأصيلة المبتدئة في عمر ثلاث سنوات فما فوق، وجوائزه 60 ألف درهم.

وخصص الشوط الثالث لمسافة 1400 متر، للخيول المهجنة الأصيلة على لقب الخيول عمر السنتين والثلاث سنوات ستيكس، وجوائزه 72 ألف درهم.

ويحتضن الشوط الخامس للتكافؤ لمسافة 1200 متر، سباق كأس طيران الإمارات للخيول المهجنة الأصيلة في عمر ثلاث سنوات فما فوق، وجوائزه 84 ألف درهم.

ويشهد الشوط السادس لمسافة 1950 متراً، سباق بنك دبي التجاري للتكافؤ البالغ إجمالي جوائزه المالية 68 ألف درهم، وهو مخصص للخيول المهجنة الأصيلة عمر ثلاث سنوات فما فوق.

ويختتم الحفل بالشوط السابع لمسافة 1800 متر، على لقب أم سقيم ستيكس، وجوائزه 60 ألف درهم، وهو مخصص للخيول المهجنة الأصيلة المبتدئة في سن ثلاث سنوات فما فوق.

وأكد محمد الأحمد، مدير عام مضمار جبل علي، اكتمال الترتيبات لأكبر مهرجانات الموسم في مضمار جبل علي بمناسبة مبادرة «زايد وراشد»، موضحاً أن اليوم سيكون عامراً بالمفاجآت والفقرات المتنوعة الجديدة، احتفاء بالمناسبة الغالية على قلب كل مواطن ومقيم بالدولة.

وحيا الأحمد جميع الشركات الراعية والمساهمين في إنجاح موسم سباقات مضمار جبل علي عموماً، ومهرجان الاحتفال بمبادرة «زايد وراشد» على وجه الخصوص، متمنياً خروج المهرجان بما يناسب عظمة المناسبة.

وأضاف: بأن الرعاة والمساندين قدموا جهداً واضحاً، كان له الأثر الكبير في النجاحات التي تحققت، كما أشاد بالدور المهم للإعلام، في عكس الفعاليات بشكل جاذب للجمهور الوفي، الذي ظل مرتبطاً بالمضمار العائلي، كما أثنى على دور هيئة الإمارات لسباق الخيل، في التعامل مع النشاط من خلال ممثليها في المضمار الأصفر، كما قدم الأحمد الشكر إلى جماهير المضمار العائلي، متمنياً استمتاع الجميع بيوم خالد من أيام موسم السباقات.