الجمعة 29 نوفمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

الاتحاد الدولي يعتمد ترقية بطولة دبي العالمية للقفز بالمظلات

الاتحاد الدولي يعتمد ترقية بطولة دبي العالمية للقفز بالمظلات
29 نوفمبر 2024 15:00


دبي (وام)
أعلن الاتحاد الدولي للرياضات الجوية ترقية بطولة دبي الدولية إلى بطولة دبي العالمية للقفز بالمظلات، تقديراً للنجاحات التي حققتها طوال السنوات الماضية، جاء ذلك خلال الاجتماع العام للوفود المشاركة في البطولة التي انطلقت اليوم، بحضور أعضاء اللجنة المنظمة العليا، ورئيس وأعضاء اللجنة الفنية، ورئيس المجلس الدولي للرياضات العسكرية (السيزم)، ورؤساء الوفود والقافزين والقافزات.
ويشارك في البطولة، التي تستمر منافساتها حتى 8 ديسمبر المقبل، 136 قافزاً وقافزة من 26 دولة، من بينهم نخبة من أقوى منتخبات العالم، وتقام منافساتها في نادي سكاي دايف دبي. ووجه يوسف حسن الحمادي نائب رئيس اتحاد الرياضات الجوية مدير اللجنة المنظمة العليا، الشكر إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي، على رعايته الكريمة ودعمه المستمر للبطولة، مؤكداً أن حرص سموه على دعم هذه الرياضة، وتعزيز الوحدة العالمية كان الركيزة الأساسية لنجاحها وتطورها.
وأكد أن الإعلان رسمياً عن ترقية البطولة إلى بطولة دبي العالمية للقفز بالمظلات (DWSC) يعكس المكانة العالمية المرموقة التي حققتها البطولة على مدار السنين الماضية.وأعلن الحمادي تولي الخبير هيلموت باسكوك، المسؤولية الفنية للبطولة في مرحلتها الجديدة، خلفاً لهيلموت شليش، الذي لعب دوراً كبيراً في نجاح البطولة منذ انطلاق نسختها الأولى، وأعرب عن ثقته في قدرات الخبير الجديد في قيادة البطولة إلى تحقيق مزيد من النجاحات.

أخبار ذات صلة
«دبي الدولية» للقفز بالمظلات تنطلق 28 نوفمبر
الرياضات الجوية الخفيفة
رئيس الاتحاد الدولي للرياضات الجوية
الرياضات الجوية
اتحاد الرياضات الجوية
آخر الأخبار
خالد بن زايد: يوم الشهيد رمز لقيم الوفاء والانتماء للوطن
علوم الدار
خالد بن زايد: يوم الشهيد رمز لقيم الوفاء والانتماء للوطن
اليوم 16:26
محمد صلاح يقترب من استعادة «الجائزة الغائبة»
الرياضة
محمد صلاح يقترب من استعادة «الجائزة الغائبة»
اليوم 16:24
ذياب بن محمد بن زايد يعزي في وفاة عبدالرحمن العوضي
علوم الدار
ذياب بن محمد بن زايد يعزي في وفاة عبدالرحمن العوضي
اليوم 16:12
سلطان بن خليفة بن شخبوط: خطة متكاملة للارتقاء بالرياضات الإلكترونية
الرياضة
سلطان بن خليفة بن شخبوط: خطة متكاملة للارتقاء بالرياضات الإلكترونية
اليوم 16:00
كاتدرائية نوتردام تكشف عن هيئتها الجديدة
الأخبار العالمية
كاتدرائية نوتردام تكشف عن هيئتها الجديدة
اليوم 15:39
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©