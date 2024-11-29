كاس آل مكتوم للتجديف يبحر في قناة دبي المائية



دبي (الاتحاد)



تنطلق السبت في قناة دبي المائية سباق شوط كأس آل مكتوم لقوارب التجديف المحلية 30 قدماً في نسخته الـ 28، ويجمع الحدث 300 بحار على متن 30 قارباً حجزت مكانها في السباق الأبرز والأقوى، حيث سيشارك 20 قارباً في الشوط المحلي والمخصص لقوارب أبناء الدولة، فيما يشهد شوط الفئة المفتوحة مشاركة 10 قوارب تمثل فرق الدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية، وقوارب الأشقاء من دول مجلس التعاون الخليجي.

ويشارك في الشوط المحلي القوارب غازي 96 (متصدر الترتيب العام برصيد 60 نقطة) ومن جميرا 4 والعاصفة 36 (حامل اللقب)، وزلزال 5، ومبارك مارين 87، وزلزال 51، والظافر 49، وجلفار 55، ووادي السيجي 11 ووادي سهم 2، وأطلس 39، ورأس الخيمة 27 والصاروخ 7 وعناد 6، والفجيرة 47 ووادي حام 88، ووادي حام 99 ووادي حام 99، وثوبان 10، والشارقة 32 ورأس الخيمة 50.

ويتنافس على لقب الفئة المفتوحة في الكأس الغالية، والتي اعتمدت منذ موسم 2021-2022 كشوط لقوارب أبناء دول مجلس التعاون الخليجي، وفرق الدوائر الحكومية والوطنية 10 قوارب هي بالعرب 44 واف 3 (89) ومربك 34، وشرطة دبي 3 والزعابي 8 وكي اتش كي 54، وفيكتوريوس 53، والوصل 9 وافون سنتر 31.

وقال محمد سيف المري، مدير إدارة الشؤون الرياضية في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية إن التجهيزات كافة اكتملت لإنجاح التظاهرة الرياضية الكبيرة المرتقبة، مشيراً إلى أن الحدث يعد كرنفالاً شعبياً تراثياً خليجياً كبيراً وتظاهرة رياضية فريدة ورائعة تجمع محبي البحر.