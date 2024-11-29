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الرياضة

«أبطال الشامبيونزليج».. مشاهد مقلوبة في «نسخة مجنونة»

مبابي خلال مباراة ليفربول
29 نوفمبر 2024 14:06


عمرو عبيد (القاهرة)
مع تغيير شكل البطولة في الموسم الحالي للمرة الأولى، يعاني أصحاب آخر 4 ألقاب بدوري أبطال أوروبا في مرحلة الدوري، بينما يغيب تماماً بطل آخر عن «الشامبيونزليج»، وتبدو حالة ريال مدريد «الأصعب» بعد 5 جولات، إذ يظهر على بعض خطوة واحدة من الإقصاء المُبكر من تلك المرحلة، في مشهد «غير معتاد»، محتلاً المرتبة الـ24 بفوزين فقط مقابل 3 هزائم، ومن المُمكن أن يُصحّح «الملكي» وضعه، فيما بقي من مباريات خلال مرحلة الدوري، لكن وضعه الحالي لا يتناسب بالطبع مع تاريخه العريق في البطولة، لاسيما السنوات الخمس الأخيرة، التي شهدت حصوله على لقبين، في موسم 2021/2022 ثم نُسخة العام الماضي.
بطل أوروبا «2022/2023»، مانشستر سيتي، يمر بحالة عدم توازن هو الآخر، محلياً وقارياً، لكنها تجلّت بشدة في مباراتيه الأخيرتين بدوري الأبطال، حيث تقدّم بهدف أمام سبورتينج لشبونة قبل الخسارة الكبيرة 4/1، وعاد ليتقدم بـ3 أهداف في مواجهة فينورد، لكنه فرّط في الفوز، وتعادل 3/3 بغرابة منقطعة النظير، ويحتل «السيتي» المركز الـ17 في جدول ترتيب مرحلة الدوري، لكنه يضمن تأهله حتى الآن إلى مُلحق دور الـ16.
وبفارق نقطة وحيدة فقط عن «البلومون»، يحتل بايرن ميونيخ، بطل القارة في موسم 2019/2020، المرتبة الثالثة عشرة في الدوري الحالي، حيث جمع 9 نقاط من 5 جولات، مقابل 8 للسيتي، ويضمن «البافاري» فرصة حالية للعب في مُلحق دور الـ16، بعد 3 انتصارات وهزيمتين، جاءت الأولى مباغتة بنتيجة 0/1 على يد أستون فيلا، قبل أن يتلقى الخسارة «الثقيلة» أمام برشلونة 1/4، في حين يغيب تشيلسي تماماً عن النُسخة الجارية، بعدما كان بطلاً في 2020/2021، حيث يلعب حالياً في دوري المؤتمر الأوروبي.
الطريف أن آخر 3 فرق احتلت «الوصافة» في النُسخ الماضية، تمر بحالة أفضل ومختلفة تماماً عن الأبطال الذين تغلبوا عليهم آنذاك، حيث يحتل بروسيا دورتموند، وصيف «الريال» العام الماضي، المركز الرابع في الترتيب الحالي برصيد 12 نقطة، ويبدو قريباً من التأهل ضمن «الثمانية الكبار»، وهو ما يسير عليه ليفربول بصورة «أكثر روعة»، بتصدره المشهد تماماً عبر 5 انتصارات متتالية منحته «العلامة الكاملة»، وكان «الريدز» وصيفاً لريال مدريد أيضاً في 2021/2022، أما إنتر ميلان، الذي خسر نهائي 2022/2023 على يد مانشستر سيتي، فهو ثاني الترتيب الحالي بعد ليفربول، برصيد 13 نقطة، حيث اقتنص التعادل الأول في ملعب «الاتحاد» قبل أن ينطلق بـ4 انتصارات متتالية.
 

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