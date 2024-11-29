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الرياضة

ريال مدريد يتحول إلى فريق «زجاجي»

ريال مدريد يتحول إلى فريق «زجاجي»
29 نوفمبر 2024 14:15


مراد المصري (أبوظبي)
تواصلت معاناة ريال مدريد مع الإصابات التي يتعرض لها لاعبو بشكل مبالغ فيه هذا الموسم، وبحسب رصد فقد عانى 18 لاعباً من 23 إصابة مختلفة، فيما نجا 4 لاعبين فقط من هذا «الفيروس» الذي جعل الفريق في وضعية محرجة في دوري أبطال أوروبا.
وباستثناء أنطونيو روديجر، ولوكا مودريتش، وإندريك وفران جارسيا، فإن 18 لاعب آخر تعرض لإصابات مختلفة الدرجة ما بين الغياب لفترات طويلة أو قصيرة، وهم: الحارسان تيبو كورتوا وأندري لونين، وميليتاو، ودافيد ألابا، وخوسيه فاييخو، وفيرلاند ميندي، وداني كارفاخال، ولوكاس فاسكيز، وأوريلين تشواميني، وفيدريكو فالفيردي، وإدواردو كامافينجا، وداني سيبايوس، وجود بيلينجهام، وإبراهيم دياز، وفينيسيوس جونيور، رودريجو، وأردا جولر، وكيليان مبابي.
ووصفت صحيفة «أس» الإسبانية، أن ريال مدريد أصبح فريقاً «زجاجياً» بسبب هذه الإصابات المتكررة والمتعددة، في وقت أكدت فيه الصحيفة نفسها، أن اللاعبين والمدرب كارلو أنشيلوتي اجتمعوا عقب نهاية لقاء ليفربول، وأكدوا دعمهم للإيطالي، ومساندة زميلهم مبابي الذي يمر بفترة انعدام ثقة.

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