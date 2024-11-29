كأس الاتحاد للبولو تصل إلى «مشهد الختام»



أبوظبي (الاتحاد)



برعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان، رئيس نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، تختتم يوم السبت، بملعب الشيخ سلطان بن زايد في غنتوت كأس الاتحاد للبولو التي نظمها نادي غنتوت لسباق الخيل للبولو، مشاركة من أسرة البولو احتفالات البلاد بعيد الاتحاد الـ53، وتشهد المنافسات التي تقام، بإشراف مجلس أبوظبي الرياضي، مشاركة 5 فرق هي «أبوظبي»، و«أنكورا» و«لامار»، و«بهانسالي»، و«غنتوت» متصدر البطولة.

يبدأ برنامج الحفل في الساعة الثالثة عصراً، بفتح أبواب نادي غنتوت أمام جماهير النادي وعشاق البولو بالمجان، مع بدء استقبال كبار الشخصيات وممثلي الجهات المعنية، وانطلاق الفعاليات والأنشطة الترفيهية، وتقديم المأكولات الشعبية، وتدشين المعرض التراثي المصاحب.

وتقام مباراة «أنكورا» و«لامار» في الساعة الرابعة عصراً، ويتابعها فريق «أبوظبي» الذي يحتل المركز الثاني وله 4 نقاط، وانتهت مبارياته، بينما يملك أنكورا 4 نقاط، مقابل نقطتين لفريق «لامار».

وفي الساعة الخامسة والربع مساءً يُعزف النشيد الوطني، بمشاركة شرطة أبوظبي في المناسبة الوطنية، إيذاناً ببدء مراسم المباراة الختامية، مع تقديم اللاعبين المشاركين في النهائي بين «غنتوت» المتصدر، وله 6 نقاط، و«بهانسالي» صاحب المركز الخامس، وتحدد النتيجة الترتيب النهائي للبطولة.

ويقود «غنتوت» علي المري، ناصر الشامسي، ميجيل ونيكولاس، بينما يقود «بهانسالي» ريشي بهانسالي، ليما، مارتن ومانويل.