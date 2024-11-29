صحف مدريد في مهمة إنقاذ «الجندي»!



أنور إبراهيم (القاهرة)



بعد الهجوم العنيف الذي شنته الصحافة الإسبانية، والمدريدية بوجه خاص على النجم الفرنسي كيليان مبابي مهاجم ريال مدريد، بسبب أدائه السيئ خلال مباراة ليفربول في الجولة الخامسة لدوري أبطال أوروبا، والتي انتهت بفوز «الريدز» 2-صفر، وإضاعة الفرنسي لضربة جزاء في شوطها الأول، هدأت العاصفة وتغيرت نبرة الصحف 180 درجة، بعد أن كانت دقت «جرس إنذار» بشأن الحالة البدنية للاعب.

وبدأت صحيفة «آس» هذا التحول في الموقف، وقالت: «الجميع مع مبابي، رغم أن نفس هذه الصحيفة منحته بعد المباراة درجة واحد على عشرة».

وقالت: «لاعبو الفريق ومديرهم الفني كارلو أنشيلوتي يرفعون لواء الوحدة خلف نجم الفريق ويساندونه بقوة، رغم أدائه المتواضع في «الأنفيلد».

وكان أنشيلوتي اعترف بعد الهزيمة من ليفربول، بأن بطل العالم المتوج بمونديال روسيا 2018، يعيش لحظات صعبة جداً.

وأشارت «آس» إلى أن «غرفة الملابس» في «الريال» كانت تنتظر الكثير من هداف كأس العالم الأخيرة 2022، ولكنها مع ذلك أجمعت الآن على ضرورة إنقاذ «الجندي» مبابي.

وبالفعل لم يتردد زملاء مبابي في الدفاع عنه، مثلما فعل الإنجليزي جود بيلينجهام الذي أكد أن الضغوط التي يعاني منها مبابي بسبب موهبته الكبيرة رهيبة، وأن الخسارة من ليفربول لم تكن بسبب إضاعته ركلة الجزاء، وإنما لأن الفريق كله لم يكن جيداً.

أما صحيفة «ماركا» فقد عنونت: المساندة وكل الدعم لمبابي، وقالت: الريال ينشط بقوة من أجل إعادة الثقة إلى نجمه الفرنسي، حتى يعود إلى مستواه العالي الذي أظهره للجميع مع منتخب بلاده وناديه السابق باريس سان جيرمان.

وقالت الصحيفة إن مبابي يمر بأسوأ لحظة في مسيرته الكروية، ولكن هناك إيمان مطلق واعتقاد راسخ بأن «فتى بوندي المدلل» ستتفجر موهبته قريباً.

وتجاهلت الصحيفة حديث البعض عن صفقة مبابي وكونها لا تتناسب مع حجم ما يحصل عليه في مقابل انتقاله للريال، مشيرة إلى إن هناك مشكلات أكثر أهمية من ذلك.

وتابعت الصحيفة: ينبغي أن نتحلى بالصبر تجاه مبابي، وهي الجملة التي قالها الأرجنتيني «المخضرم» جورج فالدانو لاعب الفريق السابق، ونقلتها عنه الصحيفة.