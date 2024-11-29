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الرياضة

برشلونة يؤكد جاهزية «النجم اليافع»

برشلونة يؤكد جاهزية «النجم اليافع»
29 نوفمبر 2024 18:39

 
برشلونة (أ ف ب)

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يعود النجم اليافع لامين يامال إلى صفوف برشلونة متصدر ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم قبل مباراة السبت أمام لاس بالماس في المرحلة 15، بحسب ما أفاد مدربه الألماني هانزي فليك.
وغاب ابن الـ17 عاماً عن الملاعب منذ مطلع هذا الشهر بسبب إصابة في الكاحل، ولم يحصد «البلاوجرانا» من دونه سوى نقطة واحدة من المباراتين اللتين غاب عنهما في الدوري.
وقال فليك للصحفيين قبل مباراة السبت «عاد لامين يامال، وهو جاهز للعب، لم نقرر بعد ما إذا كان سيبدأ المباراة أم لا لكنه سيلعب».
سجّل يامال ستة أهداف في 16 مباراة هذا الموسم مع ثماني تمريرات حاسمة.
وفشل برشلونة في الفوز بأي من المباريات الثلاث التي لم يبدأ بها يامال في الدوري إحداها أمام أوساسونا 2-4 في سبتمبر الماضي.
ويتصدر الفريق الكاتالوني ترتيب «الليجا» بفارق أربع نقاط عن ريال مدريد الذي يملك مباراة أقل.
كما كشف فليك بأنّ المدافع الأوروجوياني رونالد أراوخو بات قريباً من ، بعد خضوعه لجراحة في يوليو بسبب إصابة في الفخذ تعرّض لها مع منتخب بلاده في كوبا أميركا.

الدوري الإسباني
الليجا
برشلونة
هانسي فليك
لامين يامال
لاس بالماس
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