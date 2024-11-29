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الرياضة

مدرب دورتموند ينام «قرير العين» رغم الشكوك!

مدرب دورتموند ينام «قرير العين» رغم الشكوك!
29 نوفمبر 2024 19:46

 
برلين (د ب أ)

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تحوم الشكوك بشأن مشاركة جوليان براندت، لاعب وسط بوروسيا دورتموند في مباراة القمة بالدوري الألماني لكرة القدم (البوندسليجا) أمام المنافس اللدود بايرن ميونيخ، متصدر ترتيب المسابقة بسبب الإصابة.
وقال نوري شاهين، مدرب دورتموند في مؤتمر صحفي «مع جوليان فإننا ما زلنا ننتظر التشخيص الذي نتوقع أن نحصل عليه اليوم».
واضطر براندت للخروج في الشوط الأول من مباراة دورتموند مع مضيفه دينامو زغرب الكرواتي في دوري أبطال أوروبا بسبب معاناته من مشاكل عضلية.
وأضاف شاهين: «جوليان براندت لاعب من الصعب للغاية استبداله، لكنني لا أعاني من أي قلق بشأن غيابه وسأنام جيداً الليلة، لأننا في حالة جيدة وأي شخص يأتي سيبلي بلاء حسناً». في الموسم الماضي، تغلب دورتموند على بايرن في الدوري الألماني للمرة الأولى منذ عام 2019، ويسعى الآن إلى تحقيق فوز ثانٍ على التوالي.
وقال شاهين «إنها أكبر مباراة في ألمانيا، وأنا أتطلع إليها، لدينا دوافعنا ومتطلباتنا الخاصة، ما يهم بالنسبة لي هو أن نفوز بهذه المواجهة، ولا نحتاج إلى أي تصريحات لتحفيزنا على القيام بذلك».
وبينما يتربع البايرن على قمة جدول الدوري، يتأخر دورتموند بفارق 10 نقاط عن الصدارة في المركز الخامس، لكن رئيسه التنفيذي هانز يواخيم فاتسكه نفى أن يكون فريقه يعاني من مشكلة ذهنية، أكد فاتسكه في مقابلة مع قناة (سكاي) التلفزيونية «كل هذا هراء كامل، لأنه لا شيء من ذلك قائم على الحقائق، يتعين عليك دائماً الالتزام بالحقائق». وأضاف: «دورتموند هو نادٍ خاض نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، ويحتل المركز السابع في تصنيف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا)، ويتواجد في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الألماني على مر العصور، وكان ثابتاً لسنوات عديدة وناجحاً تماماً من الناحية الاقتصادية».

الدوري الألماني
البوندسليجا
بروسيا دورتموند
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