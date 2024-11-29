لوكلير الأسرع في «التجارب الحرة» بـ«جائزة قطر»



الدوحة (أ ف ب)



سجل شارل لوكلير من موناكو «فيراري»، أسرع وقت في التجارب الحرة، في جائزة قطر الكبرى المرحلة الثالثة والعشرين قبل الأخيرة من بطولة العالم لـ «الفورمولا-1» على حلبة لوسيل «شمال الدوحة».

وشهدت التجارب منافسة حامية الوطيس بين فيراري وماكلارين اللتين تنافسان على لقب الصانعين، ذلك لأن لوكلير تقدم على سائقي ماكلارين البريطاني لاندو نوريس، والأسترالي أوسكار بياستري، في حين حقق زميل الأول الإسباني كارلوس ساينز أفضل رابع توقيت.

وواجه ماكلارين تراجعاً ملحوظاً في سرعته خلال المراحل الأربع الماضية، حيث تقلص الفارق بينه وفيراري إلى حوالي 51 نقطة، وأصبح يتقدم بـ24 نقطة فقط عن السكوديريا.

وتتبقى 60 نقطة سيتنافس عليها الفريقان في المرحلتين الأخيرتين من بينها 36 في نهاية هذا الأسبوع على حلبة لوسيل الدولية التي تتضمن أيضاً سباق السرعة السادس والأخير لهذا الموسم، قبل خوض المرحلة الأخيرة في أبوظبي نهاية الأسبوع المقبل.

وتكمن أهمية هذا الصراع أيضاً في أنّ التقدم لمركز واحد في الترتيب يعني الحصول على أرباح إضافية بقيمة 10 ملايين يورو.

أما الهولندي ماكس فرستابن، المتوج حديثاً ببطولة العالم للمرة الرابعة تواليا، فاحتل المركز الحادي عشر، في حين جاء زميله المكسيكي سيرخيو بيريز في المركز الثامن عشر.