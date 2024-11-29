برعاية حمدان بن محمد.. «تحدي دبي للياقة» يستقطب 2735158 مشاركاً



دبي (الاتحاد)



اختتمت الدورة الثامنة من تحدي دبي للياقة، بعد تحقيق العديد من الأرقام القياسية، حيث شارك في أجندة الأنشطة والفعاليات التي امتدت لثلاثين يوماً 2735158 مشاركاً، مسجلاً نسبة نمو قدرها 14%، ما يمثل أكبر عدد من المشاركين على الإطلاق.

وأُقيمت هذه المبادرة الرائدة التي أطلقها سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، من 26 أكتوبر إلى 24 نوفمبر 2024 في مختلف أنحاء المدينة، وجمعت محبي اللياقة البدنية من جميع الأعمار والقدرات لتبني أسلوب حياة أكثر نشاطاً من خلال الالتزام بممارسة 30 دقيقة من النشاط البدني كل يوم لمدة 30 يوماً.

وكانت دورة هذا العام أكثر شمولاً واتساعاً من الدورات السابقة، حيث قدمت أجندة حافلة بالقُرى المجانية المخصصة للياقة البدنية، والمراكز المجتمعية، والأنشطة والفعاليات التي توزعت على مناطق متنوعة في المدينة.

وشارك في دورة عام 2024 من تحدي دبي للياقة أعداد أكبر بكثير من المشاركين في دورة 2023، فيما ساعدت الأنشطة والفعاليات في عام 2024 الأصدقاء والعائلات والزملاء على تحقيق أهدافهم معاً، حيث سادت أجواء التعاون والمنافسة والمشاركة الجماعية في العديد من الأنشطة.

توافد المشاركون في تحدي دبي للياقة من جميع الأعمار ومستويات اللياقة البدنية إلى قرى اللياقة البدنية الثلاث: قرية دي بي ورلد كايت بيتش 30 × 30 للياقة، بالإضافة إلى قرية بلدية دبي 30 × 30 للياقة في حديقة زعبيل، وقرية هيئة الطرق والمواصلات بدبي 30 × 30 للياقة في حديقة الورقاء. وقدمت كل قرية مجموعة فريدة من حصص التمارين الرياضية المجانية والأحداث والفعاليات ومناطق الأطفال وغيرها، حيث زار 467,288 مشاركاً المواقع الثلاثة طوال التحدي.



إضافة إلى ذلك، وصل تحدي دبي للياقة إلى الأحياء المحلية عبر 25 مركزاً مجتمعياً، حيث استفاد 60,000 شخص من الأنشطة الرياضية المجانية والمتنوعة، بما في ذلك حصص التمارين بإشراف مدربين محترفين في مرافق عالمية المستوى، والتي أقيمت يومياً على مدار 30 يوماً.

وقال سعيد حارب، الأمين العام لمجلس دبي الرياضي: «تم إطلاق تحدي دبي للياقة بتوجيهات ودعم سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد، آل مكتوم ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي ليجعل من دبي واحدة من أكثر المدن نشاطاً في العالم، مع التركيز على تعزيز صحة المجتمع. شهدت دورة هذا العام مشاركة 2735158 شخصاً، ليصل إجمالي المشاركين منذ انطلاق المبادرة إلى 13 مليون شخص، وأثبت التحدي قدرته على تشجيع سكان دبي وزوارها على تبني نمط حياة أكثر صحة ونشاطاً، من خلال تجربة جماعية ألهمت المدينة بأكملها لتعزيز اللياقة البدنية. أود أن أتوجه بالتهنئة لكل من أسهم في نجاح تحدي دبي للياقة 2024 وحقق أهدافه الشخصية في هذه المبادرة المميزة».

وأشاد أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، بمعدلات المشاركة في تحدي دبي للياقة 2024، وقال: «كانت المشاركة الواسعة في تحدي دبي للياقة هذا العام مصدر إلهام حقيقي، حيث عكست قوة ترابط مجتمعنا ورغبته الأكيدة في التحول إلى إحدى أكثر المدن نشاطاً في العالم، كما أسهم التحدي في إحداث تحول إيجابي في حياة الأفراد والعائلات، والدورة الثامنة كانت الأضخم والأكثر شمولية، ما أتاح لأكثر من 2.7 مليون شخص من مختلف الأعمار والقدرات البدنية فرصة الالتزام وتحقيق أهداف تحدي 30 × 30، والسعي جميعاً لاتباع أسلوب حياة أكثر نشاطاً، من خلال تغييرات بسيطة في عاداتنا اليومية، بما يمكّن من تعزيز الصحة والسعادة، ويمنح شعوراً بالإنجاز يمتد أثره مدى الحياة».

وأضاف: «لم يكن تحدي دبي للياقة ليحقق هذا النجاح الكبير لولا دعم شركائنا والجهات الراعية والمتطوعين، وبفضل التفاني والالتزام بالرؤية المشتركة لبناء مجتمع مزدهر، تمكّنا من تحسين حياة الناس وجعل دبي مدينة أكثر صحة ونشاطاً».