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الرياضة

هاليب تهاجم «الكيل بمكيالين» في التنس!

هاليب تهاجم «الكيل بمكيالين» في التنس!
29 نوفمبر 2024 20:46

 
لندن (د ب أ)

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هاجمت لاعبة التنس الرومانية سيمونا هاليب، ما وصفته بأنه اختلاف كبير في التعامل مع قضايا تعاطي المنشطات في عالم التنس.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أنه تم الكشف عن إيقاف البولندية إيجا شفيونتيك، المصنفة الثانية عالمياً لمدة شهر، وهو ما كان قد سرى إيقافاً مؤقتاً، وذلك بعد عينة إيجابية في فحص عقار تريمتازيدين.
وقالت وكالة النزاهة الدولية للتنس، إن السبب كان تلوث عقار ميلاتونين الذي لا يحتاج إلى وصفة طبية، والذي تناولته شفيونتيك لعلاج اضطراب الرحلات الجوية ومشاكل تعاني منها في النوم.
وتأتي الأخبار بعد ثلاثة أشهر من تبرئة نجم التنس الإيطالي يانيك سينر، المصنف الأول عالمياً، من أي شبهة تعاطي المنشطات، بعد عينتين في مارس الماضي، ولم يتم الإعلان عن الأمور في نفس الوقت.
وأدى ذلك إلى انتقادات عديدة وافتراضات بوجود معاملة تكيل بمكيالين في عالم التنس، في إشارة إلى الاتحادات المسؤولة، وتساءلت هاليب عن الفروقات في حالتها الخاصة. وتعرضت بطلة ويمبلدون السابقة للإيقاف لمدة أربعة أعوام في سبتمبر 2023، وذلك بعد عام من عينتها الإيجابية لعقار «روكسادوستات»، وهو لعلاج فقر الدم وموجود أيضاً في جواز سفر دمها.
وتم تخفيض العقوبة لتصبح تسعة أشهر فقط من خلال حكم محكمة التحكيم الرياضي (كاس) في مارس الماضي، وخلال تلك المدة المقدرة بعام ونصف، كانت هاليب خارج اللعبة وقد قبلت المحكمة تفسيرها حول وجود مكمل ملوث بالمادة المحظورة.
وقالت هاليب عبر منصة تبادل الصور «إنستجرام»: «لقد حاولت فهم ما حدث لكن ذلك كان مستحيلاً حقاً بالنسبة لي أن أفهم شيئاً كهذا».
وأضافت: «أتساءل لماذا هناك تفرقة في المعاملة والحكم، لا أجد إجابة ولا أعتقد أن هناك إجابة، الإجابة المنطقية هي أنه لا يمكن إلا أن تكون وكالة نزاهة التنس جزءاً من ذلك، وهي المنظمة التي دمرتني كلياً رغم تقديمي الأدلة».

التنس
سيمونا هاليب
إيجا شفيونتيك
يانيك سينر
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