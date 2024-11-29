إنريكي يعترف بـ«القرارات الخاطئة» في سان جيرمان!

باريس (أ ب)



أعرب لويس إنريكي، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، عن ثقته الكبيرة بأن فريقه يسير على الطريق الصحيح، رغم أن مركزه في بطولة دوري أبطال أوروبا يشير إلى أن الفريق يتراجع.

ويحتل سان جيرمان، الذي تأهل للدور قبل النهائي في الموسم الماضي، المركز الـ25، أحد المراكز التي يودع صاحبها البطولة، من أصل 36 فريقاً.

وكانت الخسارة التي تعرض لها الفريق أمام بايرن ميونيخ صفر-1 يوم الثلاثاء الماضي هي الثالثة له في المباريات الخمس التي خاضها بالبطولة.

وهناك تخبط في مركز حراسة المرمى، بينما في الهجوم لم يتمكن الفريق من تسجيل سوى ثلاثة أهداف فقط، حيث يواصل إنريكي اللعب بدون مهاجم صريح.

وقال إنريكي قبل مواجهة نانت في الدوري الفرنسي: «أنا واثق للغاية، مركزنا في دوري الأبطال لا نستحقه، كان ينبغي أن تكون لدينا تسع نقاط، يمكننا أن نتحسن في كل مركز، ولكني متفائل للغاية».

مع ذلك، ألمح المدرب السابق لمنتخب إسبانيا وبرشلونة إلى أنه ستكون هناك تغييرات في المستقبل، وقال إنريكي بدون أن يوضح ما الذي يحتاج للتغيير: «كل الهزائم والمباريات تمنح المدرب المزيد من المعلومات، تراكم كل هذه الأمور سيكون له تأثير على قراراتي». وأضاف: «يمكنني أن أقول، لكن هذا ينتهك الاتفاق الذي أبرمته مع اللاعبين، هناك أمور يجب ألا تخرج للعلن».

وفي اعتراف نادر، تقبل إنريكي إنه «على الأرجح» اتخذ بعض القرارات الخاطئة. وأوضح: «ولكن يجب أن اتخذ قرارتي قبل المباريات، من السهل أن ننتظر حتى تمطر من أجل أن نقول إنها تمطر». القرارات الفورية التي تواجه إنريكي حالياً هي ما إذا كان سيتمسك باستمرار حارس المرمى جيانلويجي دوناروما، الذي يرتكب أخطاء متكررة، في حراسة المرمى أم لا، وكيفية إعادة تنشيط المهاجم راندال كولو مواني الذي لم يحقق النجاح المرجو.

وأصبح الفرنسي الدولي كولو مواني ثالث أغلى لاعب في تاريخ النادي عندما انضم لسان جيرمان من آينتراخت فرانكفورت مقابل 95 مليون يورو «100 مليون دولار» الصيف الماضي.

يذكر أن نيمار وكيليان مبابي، اللذين انضما سوياً بمجموع 402 مليون يورو «424 مليون دولار» في 2017، هما أغلى صفقتين أبرمهما سان جيرمان.

ولكن كولو مواني سجل 11 هدفاً فقط في 53 مباراة ولم يعد لاعباً أساسياً، ومن الممكن أن يعود جونكالو راموس للعب في مركز المهاجم الصريح أمام نانت بعد تعافيه تماماً عقب إجرائه جراحة في الكاحل في أغسطس الماضي.