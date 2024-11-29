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الرياضة

ألونسو مستاء من الفيديو المثير للجدل!

ألونسو مستاء من الفيديو المثير للجدل!
29 نوفمبر 2024 20:59

 
دوسلدورف (د ب أ)


يجري تشابي ألونسو، المدير الفني لفريق باير ليفركوزن الألماني لكرة القدم محادثات مع فيكتور بونيفاس، مهاجم الفريق، بعد نشر مقطع فيديو للاعب، وهو يتحدث في الهاتف المحمول أثناء قيادة السيارة بسرعة عالية.
وقال ألونسو: «بالطبع، هذا ليس جيداً وغير مسموح به، لا يمكن لهذا أن يحدث، لم أر بونيفاس بعد، هو يعرف هذا، ولكن يجب أن نؤكد عليه مرة أخرى، هذا غير صحيح».

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ووفقاً لصحيفة «بيلد» الألمانية، تم نشر الفيديو على «إنستجرام» من خلال مغني الراب النيجيري زورو سواجباج، ولكنه لم يعد متاحاً اعتباراً من بعد ظهر يوم الجمعة.
وكان سواجباج يجلس في المقعد المجاور لمقعد السائق، حيث كان بونفياس يقود السيارة وكان هناك شخص آخر يجلس في المقعد الخلفي أثناء تصوير الفيديو.
وقبل ستة أسابيع، تعرض بونيفاس لحادث سير خطير في السيارة، لكنه أصيب بجروح طفيفة فقط، وهو الآن بعيد عن الملاعب بسبب إصابة في فخذه.

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باير ليفركوزن
تشابي ألونسو
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