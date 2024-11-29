32 متسابقاً في نهائي «سوبر كروس الدراجات النارية» بأبوظبي

أبوظبي (وام)



أعلنت اللجنة المنظمة لنهائيات بطولة الدراجات النارية «فئة سوبر كروس WSX والدراجات النارية فئة SX2»، التي تقام في حلبة مرسى ياس 4 ديسمبر المقبل في الاتحاد آرينا بجزيرة ياس، عن مشاركة 32 متسابقاً من جميع أنحاء العالم في المنافسات، وذلك بعد خوضهم منافسات نصف النهائي التي أقيمت مؤخراً في أستراليا.

وتقام للمرة الثانية على التوالي منافسات الجولة الختامية لبطولة العالم للسوبر كروس المعتمدة من الاتحاد الدولي للدراجات النارية ويتقدم المشاركين السائق إيلي توماك والفائز بـ 7 من أصل 8 سباقات، إذ يتطلع للحفاظ على اللقب الذي حققه مرتين من قبل.

وأكد علي البشر، المدير التنفيذي لتطوير رياضة السيارات في شركة إثارة، أن إقامة الحدث في جزيرة ياس يأتي وسط تطبيق معايير جديدة لرياضة السيارات في العالم، خاصة أنه يجري بالتزامن مع إقامة سباق جائزة أبوظبي الكبرى لـ«الفورمولا-1».

وأوضح أن منافسات السوبر كروس تعد من السباقات الصعبة التي تقام على الطرق الوعرة، وعلى مسارات مصممة خصيصاً مع قفزات شديدة الانحدار ومنعطفات حادة وعقبات صعبة الأمر الذي يزيد من حدة المنافسة، لافتاً إلى أن إقامة الحدث في أبوظبي يضعها في المكانة التي تستحقها على صعيد صناعة رياضة السيارات في العالم.