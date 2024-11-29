الجمعة 29 نوفمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

أرتيتا: أرسنال يحتاج إلى المثالية للتفوق على ليفربول

أرتيتا: أرسنال يحتاج إلى المثالية للتفوق على ليفربول
29 نوفمبر 2024 21:26

 
لندن (د ب أ)

أخبار ذات صلة
ماريسكا: تشيلسي خارج سباق «البريميرليج»!
صحف مدريد في مهمة إنقاذ «الجندي»!


أكد ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال الإنجليزي لكرة القدم، أن فريقه يحتاج أن يكون أقرب إلى المثالية، إذا أراد التفوق على ليفربول، والتتويج بلقب الدوري الممتاز. وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي.أيه.ميديا» أن أرسنال الذي يواجه وستهام السبت، يدخل المباراة وهو يحتل المركز الرابع، ويبتعد عن ليفربول، المتصدر، بفارق تسع نقاط، بعد سلسلة من أربع مباريات بالدوري فشل خلالها في الفوز بأي مباراة، قبل أن يفوز على نوتينجهام فورست في الجولة الماضية.
وتحسن أداء أرسنال في المباريات الأخيرة، حيث تعادل مع تشيلسي 1-1، وبعدها فاز على نوتنجهام فورست بثلاثية، قبل أن يفوز على سبورتينج لشبونة البرتغالي 5-1 في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء الماضي.
وبسؤاله عما إذا كان أداء أرسنال يجب أن يتسم بالكمال لإنهاء الموسم أمام ليفربول، قال أرتيتا: «إذا استمروا بهذا الشكل، فإجابتي هي نعم بكل تأكيد، بالنظر للأرقام التي يحققونها وعدد المباريات التي يفوزون بها».
وأضاف: «التركيز علينا لكي نحافظ على الاستمرارية تحديداً، والعروض التي ستمنحنا حق الفوز بالمباريات، وأن نحافظ على تواجد اللاعبين في التشكيل، هذه مسيرة طويلة». واستعاد أرسنال أداءه الإيجابي بعد عودة قائده مارتن أوديجارد، الذي غاب لـ12 مباراة في كافة المسابقات بسبب إصابة في الكاحل.
ومنذ عودة اللاعب النرويجي الدولي للتشكيل الأساسي، لم يخسر أرسنال في آخر ثلاث مباريات، والتي تضمنت الفوز الكبير في لشبونة يوم الثلاثاء الماضي.
وعند سؤال أرتيتا عن سبب تقديم أوديجارد لعروض جيدة للغاية، رغم أنه عاد لتوه من الإصابة، قال يرجع ذلك إلى الطريقة التي يعد بها نفسه، وحجم العمل الذي بذله مع أخصائي العلاج الطبيعي، ليكون في أفضل حالة ممكنة في أهم مرحلة من الموسم الذي نحن فيه الآن.
وأضاف: «كان استثنائياً منذ مباراة تشيلسي، ولديه ثبات في المستوى في المباريات القليلة الماضية».
ويدخل وستهام المباراة منتشياً بفوزه يوم الاثنين الماضي على نيوكاسل 2-صفر.
وتحدث أرتيتا عن «احترامه الكبير» لمدرب وستهام جولين لوبيتيجي، الذي عاش في ضغوط متزايدة قبل تحقيق الفوز على نيوكاسل.
وقال أرتيتا: «أنا أعرفه، نحن أصدقاء، لديّ احترام كبير له».
وأضاف: «نحن من نفس المنطقة، حيث إنني من شمال إسبانيا، وهو يملك فريقاً منتشياً بعد الفوز على نيوكاسل، كما أنه فريق يصعب الفوز عليه، نحن نعلم هذا».

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
أرسنال
ليفربول
أرتيتا
نوتنجهام
آخر الأخبار
رئيس الدولة يستقبل سفير أفغانستان
علوم الدار
رئيس الدولة يستقبل سفير أفغانستان
اليوم 17:31
"التغير المناخي والبيئة": خلو أسواق الدولة من الجزر العضوي الملوث
علوم الدار
"التغير المناخي والبيئة": خلو أسواق الدولة من الجزر العضوي الملوث
اليوم 18:52
الإمارات عضو مراقب في المجموعة الأورو آسيوية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
اقتصاد
الإمارات عضو مراقب في المجموعة الأورو آسيوية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
اليوم 23:24
جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون الخليجي خلال مؤتمر صحفي في الكويت
الأخبار العالمية
مجلس التعاون الخليجي: اتفاقية تجارة حرة مع الصين في المرحلة النهائية
اليوم 23:07
نهر النيجر (أرشيفية)
الأخبار العالمية
فقدان عشرات الأشخاص بعد انقلاب عبارة في نيجيريا
اليوم 22:39
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©