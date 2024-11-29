ماريسكا: تشيلسي خارج سباق «البريميرليج»!

لندن (أ ف ب)



رأى الإيطالي إنتسو ماريسكا مدرب تشيلسي الإنجليزي بأن فريقه ليس في السباق لإحراز لقب بطولة إنجلترا لكرة القدم، على الرغم من البداية الرائعة في موسمه الأول مع النادي اللندني.

وكان ماريسكا استلم المهمة خلفاً للأرجنتيني ماوريتسيو بوكيتينو في يونيو الماضي، ويحتل فريقه المركز الثالث حالياً في جدول الترتيب، متساوياً برصيد 22 نقطة مع أرسنال وبرايتون، وبفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي، وتسع نقاط عن ليفربول المتصدر.

ويسعى تشيلسي إلى العودة إلى دوري أبطال أوروبا، بعد غياب موسمين، وقد نجح ماريسكا في تشكيل مجموعة فعالة.

بيد أن الإيطالي البالغ من العمر 44 عاماً حرص على التقليل من أهمية الترجيحات التي جعلت فريقه مرشحاً لوضع حد لسيطرة مانشستر سيتي على اللقب المحلي في السنوات الأربع الماضية بقوله «كلا لسنا مرشحين، قلت مرات عديدة إنني لا أحب الضغط، لا أحب أن أقول نعم نحن هناك (في السباق على اللقب)، لكن على أي حال نحن لسنا هناك».

وتابع «أرسنال يتقدم علينا، والسيتي يتقدم علينا، والأمر ينطبق على ليفربول أيضاً، الشيء الأهم هو أن نتحسن من مباراة إلى أخرى وبعد ذلك سنرى».

وأوضح «بالنسبة لي، الأمر لا يتعلق بالنقاط أو الترتيب، بل يتعلق بالعملية والبرنامج، خمس سنوات معاً (أرسنال)، وتسعة معا (السيتي). ليفربول مختلف لكنهم لم يجروا الكثير من التغييرات قياسياً بالسنوات الماضية، الأمر لا يتعلق بفارق النقاط في الترتيب بل يتعلق بالوقت الذي نقضيه معاً».

ويلتقي ليفربول ومانشستر سيتي في مباراة قمة يوم الأحد، ما يمنح تشيلسي الفرصة للاقتراب من أحدهما لكن ماريسكا كان حذراً في توقعاته بقوله «عليك أن تكون واقعياً، يمكنك رؤية الفارق بيننا وبين البقية في هذه اللحظة، هذا لا يعني أننا لن ننافس ونفوز بالمباريات، سنفعل ذلك حتى النهاية، يجب أن يكون التركيز الأساسي الشعور بأننا نتحسن في اللعبة من مباراة إلى أخرى».