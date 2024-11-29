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الرياضة

النصر يتخطى ضمك بـ «ثنائية» رونالدو

النصر يتخطى ضمك بـ «ثنائية» رونالدو
29 نوفمبر 2024 21:43

الرياض (د ب أ)

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قاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو فريقه النصر للفوز على ضيفه ضمك 2- صفر، ضمن منافسات الجولة 12 من الدوري السعودي لكرة القدم.
ونجح النصر في مصالحة جماهيره على المستوى المحلي، بعد خسارته في الجولة الماضية بالدوري على أرضه أمام القادسية، وبهذا الفوز رفع رصيده إلى 25 نقطة في المركز الثالث، بفارق ثلاث نقاط خلف الهلال صاحب المركز الثاني، والذي سيلعب في نفس الجولة السبت مع الشباب، فيما يلعب الاتحاد المتصدر برصيد 30 نقطة مع الاتفاق في اليوم ذاته.
على الجانب الآخر، تجمد رصيد ضمك عند 14 نقطة في المركز الحادي عشر.
وسجل النجم البرتغالي رونالدو هدفي النصر في الدقيقتين 17 من ضربة جزاء و79، ليخطف النقاط الثلاث لفريقه، ويرفع رصيده من الأهداف في بطولة الدوري إلى تسعة أهداف.
وأكمل ضمك المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد مدافعه عبد القادر بدران في الدقيقة 57 بسبب تدخل قوي على محمد سيماكان مدافع النصر.
وفي مباراة أخرى بنفس الجولة، فاز القادسية على ضيفه الخليج 1 - صفر، وفي الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثاني، سجل عبد العزيز آل عثمان هدف المباراة الوحيد للقادسية.
ورفع القادسية رصيده إلى 25 نقطة في المركز الرابع بفارق الأهداف خلف النصر، فيما تجمد رصيد الخليج عند 19 نقطة في المركز السادس.

السعودية
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الدوري السعودي
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كريستيانو رونالدو
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