منصور بن محمد يعطي إشارة انطلاق رالي دبي الصحراوي



دبي (الاتحاد)



برعاية سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أعطى سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي إشارة الانطلاق الرسمي لمنافسات النسخة الثامنة من رالي دبي الصحراوي 2024.

ويتزامن الحدث الرياضي الكبير مع احتفالات دولة الإمارات بعيد الاتحاد الـ53، إذ انطلقت منافسات السباق اليوم (الجمعة) من منطقة حتّا، وتستمر حتى 1 ديسمبر، مروراً بصحراء القدرة في دبي.

حضر انطلاق الحدث العالمي سعيد حارب، الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، ومحمد أحمد بن سليّم، رئيس الاتحاد الدولي للسيارات، والذي يُعد أحد أساطير السباق برقم قياسي من مرات الفوز حيث حقق 15 انتصاراً في منافسات الحدث، كما حضر الانطلاق الرسمي للرالي عمر عبدالله الفطيم، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة الفطيم.



ويشارك في رالي دبي الصحراوي 65 سيارة و32 دراجة نارية بقيادة نخبة من أفضل نجوم العالم للراليات. الصحراوية من 37 دولة حول العالم حضروا إلى دبي للتنافس في هذا الحدث الفريد وهو ما يمثل رقماً قياسياً من حيث عدد المشاركات، ويتم بث فعاليات الحدث عبر القنوات الفضائية إلى أكثر من 190 دولة ما يعزز مكانة الحدث كأحد أبرز الفعاليات الرياضية على مستوى العالم، ويؤكد مكانة دبي كمركز للبطولات الكبرى على خريطة العالم الرياضية.

ويُعد رالي دبي الصحراوي أحد أهم البطولات العالمية التي تستضيفها دبي بصورة دورية في سياق زخم الحركة الرياضية النشطة التي تشهدها الإمارة على مدار العام، مستقطبة أبرز نجوم وفرق العالم في مختلف الرياضات.

ومع تحوّله إلى رالي دبي الدولي (الباها) في نسخته الثامنة، يشهد السباق تطوراً كبيراً ليشمل فئات متنوعة مثل البيجوي والدراجات الرباعية والعربات الصحراوية، ما يسهم في زيادة إقبال المشاركين من جميع أنحاء العالم.

يُذكر أن رالي دبي الصحراوي كان يُعرف سابقاً باسم «سباق دبي الدولي للرالي»، بعد تعديل صيغته وأصبح يُنظم منذ عام 1997 تحت إشراف منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية، كما تم تعديل مسارات الرالي لتتناسب مع التضاريس الصحراوية في دبي، وكان لهذا التغيير أثر كبير في جذب فئات جديدة من المشاركين وإثراء الحدث.

ينظم الحدث منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، بدعم من حكومة دبي، والجهات التابعة لها بما في ذلك شرطة دبي، بالإضافة إلى التعاون الاستراتيجي مع شريك الطاقة «إينوك» وشريك السيارات الرسمي «الفطيم تويوتا»، كما يتمتع رالي دبي الصحراوي بدعم هيئة الطرق والمواصلات، وبلدية دبي.

ويُعتبر رالي دبي الصحراوي الجولة الختامية لكأس العالم للباها التابع للاتحاد الدولي للسيارات، والاتحاد الدولي للدراجات النارية، ما يعزز مكانته في تاريخ رياضة السيارات والدراجات النارية في المنطقة.