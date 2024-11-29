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الرياضة

جائزة زايد الكبرى للهجن.. «الفايضة» تعانق كأس الأبكار وبندقية الجعدان لـ«متعب»

جائزة زايد الكبرى للهجن.. «الفايضة» تعانق كأس الأبكار وبندقية الجعدان لـ«متعب»
30 نوفمبر 2024 01:31

عبدالله عامر (أبوظبي)
شهد معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد سباقات الهجن، منافسات اليوم الخامس من جائزة زايد الكبرى للهجن لعام 2024 التي تقام في ميدان الهجن بالوثبة بأبوظبي، وتختتم فعالياتها غداً.

وأقيمت المنافسات في فئة الثنايا لمسافة 6 كلم بالميدان الجنوبي، بمشاركة أعداد كبيرة من مطايا ملاك هجن من أبناء الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي، شهدت تنافساً كبيراً على حصد الناموس ورموز الثنايا.
وتوجت «الفايضة» لمانع علي حماد الشامسي بأول رموز الأبكار في فئة الثنايا خلال الفترة المسائية، وانتزعت كأس الأبكار في الشوط المفتوح بعد أن حلت في المركز الأول بتوقيت زمني قدره 8:58:11 دقيقة، متفوقة على «المدينة» لحمد نهيان سالم العامري بتوقيت 8:59:74 دقيقة، وحلت «غزوة» لمحمد عتيق زيتون المهيري في المركز الثالث بتوقيت 9:00:02 دقيقة.
وشهد الشوط الثاني المخصص للجعدان فوز «متعب» لسعد محمد حمد المري برمز البندقية في شوط الجعدان المفتوح وجائزته المالية مليون درهم، بعد أن قطع مسافة الشوط في 9:01:38 دقيقة، تاركاً المركز الثاني لـ«والم» لسعيد جابر عبد الله بزمن 9:02:05 دقيقة، وحل ثالثاً «الحصان» لمحمد عتيق زيتون المهيري.
وحلقت «سمعة» لسعيد جابر عبدالله بناموس وكأس الأبكار في شوط المحليات، إضافة إلى الجائزة المالية وقدرها 1.5 مليون درهم، حيث خطفت المركز الأول بتوقيت 8:58:57 دقيقة، وجاءت في المركز الثاني «قرطبة» لحمد راشد غدير الكتبي بتوقيت 8:58:83 دقيقة، وفي المركز الثالث حلت «الطيارة» لحميد سعيد النيادي بتوقيت 8:59:11 دقيقة.

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وخطف «كفو» آخر رموز فئة الثنايا، وأهدى مالكه محمد سلطان مطر الكتبي بندقية الجعدان في شوط المحليات، وجائزته المالية وقدرها مليون درهم، حيث سجل توقيتاً زمنياً قدره 9:01:63 دقيقة، وحل «الشامي» لمبارك سالم العامري في المركز الثاني بتوقيت 9:02:99 دقيقة، وفي المركز الثالث «مياس» لمحمد عتيق زيتون المهيري.
وفي الفترة الصباحية نجحت «مضمونة» لسعيد منانة غدير الكتبي في الفوز بأول أشواط الثنايا لمسافة 6 كيلومترات، وحصلت على كأس الأبكار المحليات إنتاج، وسجلت توقيتاً زمنياً قدره 8:58:3 دقيقة، فيما فاز «الرمادي» لمحمد عتيق بن زيتون المهيري ببندقية الجعدان محليات إنتاج بالشوط الثاني، ووصل الفائز إلى خط النهاية في توقيت 9:00:6 دقيقة، وأهدت «مذيار» محمد عتيق بن زيتون المهيري النقطة الثانية، وحازت كأس الأبكار المهجنات إنتاج في الشوط الثالث بتوقيت قدره 8:57:8 دقيقة، (التوقيت الأفضل)، وطار «منزح» لحمد جارالله علي حسين البريدي، وحصل على شداد الجعدان المهجنات إنتاج، في الشوط الرابع، وسجل الفائز توقيتاً 9:00:9 دقيقة.
وأسفرت الأشواط من السادس وحتى السادس عشر، عن فوز «سودة» لحمد خويتم بخيت العامري، و«ند» لحمد قطامي سعيد الخييلي، و«طاغي»، لمسلم حمد قناص العامري، و«شاهين» لمحمد عتيق عبدالله العميمي، و«سمحة» لسند محسن بخيت المزروعي، و«غرناطة» لسيف محمد عصيان المنصوري، و«المسك» لإبراهيم سعيد بن سلطان الغفيلي، و«مزايا» لعبدالله سالم بن محمد مشنش العامري، و«رزين» لغدير عوض بن مبارك النيادي، و«زاهي» لفهد حصين بن فهد النعيمي، و«عجايب» لحمد سيف بن نعيف العامري، و«مرضية» لبعدالله طويرش بن محمد الوهيبي.
تقام، اليوم، أشواط الحول والزمول بواقع 22 شوطاً في الفترتين الصباحية والمسائية، حيث يحصل الفائزون على جوائز نقدية قيمة.

جائزة زايد الكبرى للهجن
مهرجان جائزة زايد الكبرى للهجن
الإمارات
سلطان بن حمدان
سباقات الهجن
الوثبة
ميدان الوثبة
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