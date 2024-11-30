برشلونة ولاس بالماس.. «ذكريات بيدري»!



مراد المصري (أبوظبي)



يلتقي برشلونة مع لاس بالماس، اليوم، ضمن الدوري الإسباني لكرة القدم، واللقاء خاص للغاية لبيدري لاعب «البارسا» الذي شق طريقه نحو النجومية من بوابة فريق «جزر الكناري»، وهي المواجهة التي يتطلع فيها «الكتالوني» للعودة إلى «درب النصر» أمام جماهيره في الملعب الأولمبي، بعدما غاب عنه الفوز في آخر مباراتين على التوالي خارج ملعبه.

بيدرو جونزاليس لوبيز المعروف باسم «بيدري» وصل إلى برشلونة عام 2020، قادماً من لاس بالماس الفريق الواقع في «جزر الكناري»، ونجح مباشرة في حجز مكانه ضمن التشكيلة الأساسية، ليتحول إلى أحد الأسماء المهمة في الفريق، خصوصاً هذا الموسم تحت قيادة المدرب الألماني هانزي فليك.

بيدري عانى من التشكيك بقدراته في بداية مسيرته في قطاع الناشئين، حيث اعتبره تينيريفي ضئيل الحجم ونحيلاً، مما جعله ينضم إلى يوفنتود لاجونا ثم لاس بالماس، وخلالها خاض اختباراً تجريبياً في ريال مدريد بعمر 15 عاماً، لكنه لم يتم انتقاؤه في أكاديمية «البلانكوس»، ثم ظهر في دوري الدرجة الثانية الإسباني بعمر 16 عاماً وثمانية أشهر و24 يوماً فقط، بعدما منحه المدرب بيبي ميل الفرصة للصعود مباشرة من الشباب إلى الفريق الأول، وبعد ذلك جاءت الخطوة التالية بالانضمام إلى برشلونة.