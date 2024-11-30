رونالدو يسجل «الهدف الـ100» للنصر في «أبطال آسيا»



كوالالمبور (د ب أ)



سلط الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الضوء على أبرز أرقام وإحصائيات الجولة الخامسة من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

وتواجد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم النصر السعودي، على رأس الأرقام القياسية، بعدما سجل الهدف رقم 100 لفريقه في البطولة، وذلك في شباك الغرافة القطري في المباراة انتهت لمصلحة الفريق السعودي 3-1، كما أصبح رونالدو ثالث أفضل هداف للنصر في تاريخ مشاركاته بالبطولة، برصيد عشرة أهداف، بما في ذلك مباريات التصفيات للتأهل للبطولة، وهو ثالث أفضل هداف أجنبي للفريق السعودي في كل البطولات حتى الآن، برصيد 77 هدفاً.

ويحتل النصر المركز الثالث برصيد 13 نقطة في ترتيب مجموعة الغرب بدوري الأبطال، بفارق الأهداف خلف مواطنه الهلال، وبفارق نقطتين خلف مواطنه الآخر الأهلي متصدر الترتيب.

وحقق الأهلي السعودي فوزه الخامس على التوالي في تلك الجولة، حينما تغلب على العين الإماراتي بهدفين مقابل هدف، كما أنه لم يتلق أي خسارة في آخر عشر مباريات له في المنافسات القارية، حيث فاز في سبع لقاءات وتعادل في ثلاث.

وأصبح إيفان توني، مهاجم الأهلي، رابع لاعب إنجليزي يسجل هدفاً في دوري أبطال آسيا، بعد ثنائيته في شباك العين، إلى جانب كل من جوردن موتش وآدم لي فوندري وكارل ينكنسون، والذين سبق لهم أن سجلوا في المسابقة.

وظهرت الخيارات الهجومية المتعددة للهلال السعودي في البطولة، حينما سجل له علي البليهي هدفاً في شباك السد القطري في المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1 في الجولة ذاتها، ليصبح بذلك تاسع لاعب يسجل للفريق في نسخة هذا الموسم.

وفي رقم آخر، حقق يوكوهاما مارينوس الياباني، فوزه العاشر على أرضه في المسابقة، حينما تغلب على بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي 2-صفر.

ويحتل مارينوس المركز الثالث في ترتيب مجموعة الشرق برصيد عشر نقاط، بفارق نقطتين خلف جوانجو الصيني، وثلاث نقاط خلف فيسيل كوبي، وهو فريق ياباني آخر، في صدارة الترتيب.

وأصبح الأرجنتيني ماتياس فارجاس، ثاني لاعب من فريق شنجهاي بورت الصيني، يسجل ثلاثة أهداف «هاتريك» في مرمى أولسان الكوري الجنوبي، بعدما سبق للبرازيلي أوسكار فعل ذلك في عام 2019.