برايتون يتقدم إلى «الوصافة» في «البريميرليج»



برايتون (رويترز)



سجل كاورو ميتوما هدفاً في الشوط الأول من ضربة رأس لبرايتون آند هوف ألبيون، لكن فلين داونز أدرك التعادل 1-1 لساوثهامبتون قبل مرور ساعة من البداية، ليتقدم برايتون للمركز الثاني في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ويملك برايتون 23 نقطة متساوياً مع مانشستر سيتي حامل اللقب الذي سيلتقي مع ليفربول، الذي يتصدر المسابقة بفارق ثماني نقاط عن الفريقين، في «أنفيلد» يوم الأحد.

ودفع ساوثهامبتون بالحارس جو لوملي في التشكيلة الأساسية للمرة الثالثة هذا الموسم، ووقع تحت الضغط على الفور، بعدما بدأ صاحب الأرض المباراة بقوة.

وسنحت أول فرصة جيدة في المباراة لميتوما، عندما اخترق برايتون دفاع الضيوف بسرعة في الدقيقة السابعة، لكن مع ابتعاد لوملي عن مرماه، أطلق الجناح الياباني تسديدة مرت إلى جوار القائم الأيمن.

وبعد دقيقتين انطلق جورجينو عبر منطقة الجزاء من اليمين لليسار، لكن تسديدته ذهبت بعيداً عن المرمى، واقترب من هز الشباك في الدقيقة 16، بعدما انطلق مرة أخرى من الجناح، قبل أن يطلق تسديدة نحو القائم البعيد.

ولم يستمر حفاظ لوملي على نظافة شباكه في ظهوره الأول بالدوري الممتاز سوى 29 دقيقة، بعدما أسفر ضغط برايتون عن هدف ميتوما من ضربة رأس، إثر تمريرة عرضية من طارق لامبتي ارتطمت بالأرض، قبل أن يحولها الدولي الياباني برأسه إلى الشباك.

وضغط ساوثهامبتون في الشوط الثاني، وأدرك التعادل في الدقيقة 59 بعد تسديدتين متتاليتين من آدم أرمسترونج، لكن لاعب الوسط داونز لم يرتكب أي خطأ، عندما أطلق تسديدة من داخل منطقة الجزاء، إثر كرة مرتدة من التسديدة الثانية لأرمسترونج ليضع الكرة في المرمى.

وبعد ثماني دقائق، ألغى حكم الفيديو المساعد هدفاً مثيراً للجدل لكاميرون آرتشر لاعب ساوثهامبتون بداعي التسلل بعد مراجعة طويلة، إذ اعتبر حكم الفيديو أرمسترونج متداخلاً في التسلل، عندما لمس الكرة بكعبه أثناء مرورها خلفه لدى وجوده في موقف تسلل، مما سمح لبرايتون بالحصول على النقطة التي كان بحاجة لها، ليتقدم للمركز الثاني في ترتيب الدوري.

وقال راسل مارتن، مدرب ساوثهامبتون، لشبكة سكاي سبورتس في رده على سؤال بشأن الهدف الملغى «أحترم مدى صعوبة القرار بالنسبة للحكم والحكم المساعد، إنه صعب حقاً لكنني أجد صعوبة في تقبل القرار، والخطأ هو أن الأمر ليس واضحاً بما يكفي لتصحيحه، والقرار الذي يتم اتخاذه في الملعب له قيمته، أشعر بالإحباط، لكني فخور حقاً بلاعبي فريقي».

وشعر فابيان هورزلر، مدرب برايتون، بخيبة أمل من فريقه، رغم موقعه المتقدم في ترتيب الدوري.

وقال هورزلر لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي): «لم تكن أفضل مباراة لنا، من حيث القوة، وكيفية الضغط من دون كرة واستغلال الفرص التي سنحت لنا، كنا نستحق التعادل فقط».