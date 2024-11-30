فان نيستلروي يقود ليستر سيتي



لندن (أ ف ب)



أعلن نادي ليستر سيتي، صاحب المركز السادس عشر في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، تعيين الهولندي رود فان نيستلروي مدرباً جديداً له.

وقّع مهاجم مانشستر وريال مدريد السابق عقداً حتى يونيو 2027، ليخلف بالتالي ستيف كوبر الذي أقيل.

وقال فان نيستلروي، في بيان لموقع النادي: «أنا فخور، أنا متحمس، كل شخص أتحدث إليه عن ليستر سيتي لكرة القدم متحمس».

ويتولى المدرب البالغ 48 عاماً مهامه رسمياً الأحد، بعد حضور مباراة ليستر ضد برنتفورد في اليوم السابق، ويخوض الفريق أول مباراة رسمية بإشرافه الثلاثاء ضد وستهام.

مني الفريق الذي يطلق عليه لقب «الثعالب»، بست هزائم منذ مطلع الموسم الحالي في 12 مباراة، ويتقدم بنقطة واحدة فقط على الفريق الأول الذي يهبط.

ويستعد فان نيستلروي لتولي منصب المدرب للمرة الثانية فقط في مسيرته، بعد موسم 2022-23 الذي قضاه على رأس الجهاز الفني لناديه السابق أيندهوفن.

وعمل فان نيستلروي مساعداً لمدرب مانشستر يونايتد مواطنه أريك تن هاج، وعندما أقيل الأخير الشهر الماضي تولى تدريب «الشياطين الحمر» خلال أربع مباريات، فاز في 3 منها «بينها اثنتان ضد ليستر سيتي بالذات في الدوري وكأس الرابطة»، وتعادل في واحدة، قبل أن يسلم منصبه إلى البرتغالي روبن أموريم.