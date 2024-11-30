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الرياضة

مدافع ليفربول يغيب «فترة طويلة»!

مدافع ليفربول يغيب «فترة طويلة»!
30 نوفمبر 2024 10:42


باريس (أ ف ب)

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يغيب إبراهيما كوناتيه، مدافع ليفربول ومنتخب فرنسا، لفترة غير محددة عن الملاعب، بعد تعرضه للإصابة في ساقه خلال مباراة فريقه ضد ريال مدريد الإسباني في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
ولن يتمكن كوناتيه بالتالي من المشاركة في مباراة القمة لفريقه ضد مانشستر سيتي الأحد في الدوري الإنجليزي الممتاز.
وكتب كوناتيه «25 عاماً»، على حسابه على إنستجرام: «من المحبط للغاية أن أتعرض للإصابة في نهاية مباراة رائعة، لقد بدأت الآن في عملية التعافي، ولكنْ هناك شيء واحد مؤكد، سأعود في أفضل مستوى لي مرة أخرى»، دون أن يحدد مدة غيابه أو طبيعة إصابته.
وتطرق موقع الدوري الإنجليزي إلى غياب اللاعب لـ«فترة طويلة»، دون تحديد المدة.
وغادر كوناتيه قبل نهاية المباراة ضد ريال مدريد أرضية الملعب متجهم الوجه، بعد إصابة في ساقه، إثر احتكاكه بمهاجم ريال البرازيلي أندريك.
ويستضيف ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي وصيفه مانشستر سيتي حامل اللقب في المواسم الأربعة الماضية الأحد، وإذا قدر له الفوز سيتقدم عليه بفارق 11 نقطة.

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
دوري أبطال أوروبا
ليفربول
مانشستر سيتي
ريال مدريد
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