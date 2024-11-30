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الرياضة

مدرب أتلتيكو يتجاهل ريال مدريد وبرشلونة!

مدرب أتلتيكو يتجاهل ريال مدريد وبرشلونة!
30 نوفمبر 2024 10:44

 
لندن (د ب أ)

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تجاهل دييجو سيميوني، المدير الفني لأتلتيكو مدريد الإسباني لكرة القدم، عملاقي إسبانيا أثناء محاولته اللحاق بهما في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي.أيه.ميديا»، أن أتلتيكو يتوجه لمواجهة فريق بلد الوليد السبت، وهو يحتل المركز الثالث خلف منافسه التقليدي ريال مدريد، الذي لديه مباراة مؤجلة، وبفارق خمس نقاط خلف برشلونة، المتصدر.
وتمكن أتلتيكو من الوصول للمركز الثالث، بعدما حقق ستة انتصارات متتالية في جميع المسابقات، وهي سلسلة وصلت إلى ذروتها يوم الثلاثاء الماضي، بفوزه الكبير على سبارتا براغ 6- صفر بدوري أبطال أوروبا، كما أنه يقدم أداءً أفضل من برشلونة، الذي فاز بمباراة واحدة من آخر ثلاث مباريات، وأفضل من الريال، الذي خسر ثلاث مباريات من آخر خمس مباريات.
ولكن، عند سؤاله عما إذا كان فريقه حالياً هو الأفضل من الفرق الثلاثة، قال سيميوني، في مؤتمر صحفي: «لا أقارن نفسي بأحد».
وأضاف: «ننظر إلى أنفسنا ونحاول التحسن والنمو، يوماً بيوم، بغض النظر عما يحدث للبقية».
في حال الفوز الرابع على التوالي يواصل أتلتيكو ضغطه على برشلونة والريال، ويمدد هيمنة أتلتيكو على بلد الوليد، علماً بأن أتلتيكو حقق 13 انتصاراً وتعادلاً وحيداً منذ خسارته الأخيرة في فبراير 2009.

الدوري الإسباني
الليجا
أتلتيكو مدريد
برشلونة
ريال مدريد
دييجو سيميوني
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