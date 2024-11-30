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الرياضة

لانس يخرج من «الدائرة السوداء»!

لانس يخرج من «الدائرة السوداء»!
30 نوفمبر 2024 10:57

 
باريس (أ ف ب)

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صعد لانس إلى المركز السادس موقتاً بفوزه على مضيفه ريمس 2-0، في المرحلة الثالثة عشرة من بطولة فرنسا لكرة القدم.
ورفع لانس رصيده إلى 20 نقطة، في حين تجمد رصيده ريمس عند 18 نقطة.
وكان لانس سقط ثلاث مرات في آخر أربع مباريات له ضد فرق الصدارة توالياً، وتحديداً أمام ليل 0-2 وأمام باريس سان جيرمان 0-1 وأمام مرسيليا 1-3.
وكانت المباراة مناسبة خاصة لمدرب لنس البلجيكي- الإنجليزي ويل ستيل الذي سبق له الإشراف على ريمس وقاده إلى المركز الحادي عشر موسم 2022-2023 الذي شهد عدم خسارته في 19 مباراة توالياً، قبل أن تتم إقالته من منصبه قبل 7 أشهر.
سنحت الفرصة الأولى لمهاجم لانس الأنجولي مبالا نوزا الذي صام عن التسجيل في مباريات فريقه الأربع الأخيرة في الدقيقة الثالثة.
ونجح لانس في افتتاح التسجيل عبر أدريان توماسون الذي امتص كرة على صدره، قبل أن يطلقها بيمناه من مشارف المنطقة (23)، وأضاف نوزا الهدف الثاني في الدقيقة 61.

فرنسا
الدوري الفرنسي
ريمس
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