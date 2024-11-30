دورتموند والبايرن.. «قمة الرعب» في «الكلاسيكو 136»!

معتز الشامي (أبوظبي)



يستضيف ملعب «سيجنال إيدونا بارك» مباراة «الكلاسيكو» بين وروسيا دورتموند وبايرن ميونيخ مساء اليوم «السبت»، ضمن «الجولة الـ12» من الدوري الألماني.

ويتربع بايرن ميونيخ على قمة صدارة الترتيب هذا الموسم، برصيد 29 نقطة، فيما يأتي دورتموند خامساً وله 19 نقطة.

ويصل دورتموند وبايرن ميونيخ في قمة الحالة الفنية بـ«الكلاسيكو» المرتقب، وهو ما يشعل المباراة داخل الملعب وخارجه في المنطقة الفنية بين نوري شاهين مدرب «أسود الفيستفاليا»، وفينسنت كومباني المدير الفني لـ«البافاري».

ونستعرض 9 أرقام حول كلاسيكو دورتموند وبايرن ميونيخ:

- تُسجل المباراة بين دورتموند وبايرن ميونيخ، «الكلاسيكو الـ136» بين الفريقين بكل المسابقات على مر التاريخ.

- بعد سلسلة مخيبة للآمال من أربع هزائم في 5 مباريات بجميع المسابقات، تطور «أسود الفيستفاليا» أصحاب الأرض تحت قيادة نوري شاهين، حيث قاد الفريق إلى 4 انتصارات في آخر 5 مباريات، وسجل 11 هدفاً واستقبل هدفين فقط.

- يتمتع دورتموند بأقوى سجل على أرضه حتى الآن هذا الموسم، بالفوز في 6 من أصل 6 مواجهات.

- لم يخسر دورتموند على أرضه منذ أوائل أبريل «فاز 12 وتعادل 1»، وفاز بكل من مبارياته الثماني الأولى على أرضه في جميع المسابقات هذا الموسم، ويسعى دورتموند الآن إلى بدء الموسم بتسعة انتصارات متتالية على أرضه للمرة الأولى في كرة القدم الاحترافية.

- يستعد دورتموند لمواجهة البايرن الذي عانى أمامه من هزائم أكثر من أي خصم آخر «67 خسارة»، ومع ذلك، سجل البايرن أيضاً خسائر أكبر أمام بوروسيا دورتموند «33» مقارنة بأي فريق آخر.

- يتمتع بايرن ميونيخ بأفضل سجل خارج أرضه هذا الموسم، بالفوز في 5 والتعادل في مباراة من مجموع 6 مواجهات.

- يملك «البايرن» سجلاً رائعاً من 7 مباريات، فاز فيها في جميع المسابقات، وسجل 18 هدفاً، وحافظ على نظافة شباكه في جميعها، حيث قضى أكثر من 700 دقيقة، من دون استقبال أي هدف.

- حصد كومباني 29 نقطة في أول 11 مباراة له في الدوري الألماني مع البايرن «فاز 9 وتعادل 2»، ليعادل الرقم القياسي في الدوري الذي حققه سابقاً بيب جوارديولا، عندما كان مدرباً للعملاق البافاري في 2012-2013، والمدرب السابق لفرانكفورت كلاوس توبمولر في 1993-1994.

- يحاول بايرن تعزيز فرصته في المزيد من النجاح بـ«الكلاسيكو»، حيث لم يخسر أمام دورتموند في «سيجنال إيدونا بارك» منذ نوفمبر 2018، وفاز في أربع مباريات، وتعادل في واحدة من آخر 5 زيارات له، بما في ذلك فوز ساحق 4-0 في نوفمبر الماضي.