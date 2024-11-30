النصر يُحلق بصدارة «دوري الطائرة»



معتصم عبدالله (أبوظبي)



كسب النصر مواجهة «الديربي» أمام جاره الوصل 3- صفر، والتي أقيمت على صالة راشد بن حمدان، ضمن «الجولة الثالثة» من «دوري الرجال للكرة الطائرة»، والتي شهدت فوز الجزيرة على الوحدة 3-0، وشباب الأهلي على العين 3-0، وحتا على عجمان 3-0.

وصعد «العميد» بفضل الفوز في «الديربي» على «الإمبراطور»، بنتائج الأشواط «25- 20 و25- 23 و25- 23»، إلى الصدارة برصيد 7 نقاط، وبفارق نقطة عن بني ياس الغائب بداعي الراحة، والمُتوج بكأس الاتحاد أول ألقاب موسم الطائرة 2024- 2025.

في المقابل، تقدم الجزيرة إلى المركز الثالث، بفوزه في «الديربي» على الوحدة بنتائج الأشواط «25-12 و25-16 و25-14»، فيما ألحق شباب الأهلي الخسارة الثالثة على التوالي بالعين بنتائج الأشواط «25-20 و25-17 و25-17»، فيما كسب حتا مضيفه عجمان بصعوبة 3-2، بنتائج الأشواط «25-23 و18-25 و28-30 و32-30 و15-10».

ويشهد دوري الطائرة في الموسم الحالي، مشاركة 9 أندية بعودة الوحدة، وتخوض الفرق المتنافسة 96 مباراة، حيث تقام المرحلة الأولى بنظام الذهاب والإياب، وتتأهل أول 4 أندية في الترتيب للعب «البلاي أوف» على درع الدوري، من 21 فبراير إلى 11 مارس 2025.