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الرياضة

خيول ياس.. «ثنائية لافتة» في «سباق العين»

خيول ياس.. «ثنائية لافتة» في «سباق العين»
30 نوفمبر 2024 13:00

 
عصام السيد (العين)

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حققت خيول ياس للسباقات «ثنائية لافتة»، خلال فعاليات السباق الثالث لمضمار نادي العين للفروسية والرماية والجولف، الذي أُقيم ضمن مهرجان حاشد، بالتزامن مع احتفالات الدولة بعيد الاتحاد الـ53، وتضمن حفل السباق 8 أشواط خُصصت جميعها للخيول العربية الأصيلة، تنافست على جوائزه الإجمالية البالغة 510 آلاف درهم.
وخطف المهر «هداف الوثبة» لياس للسباقات، بإشراف خليفة النيادي، وقيادة سيف البلوشي، الأضواء بفوز لافت في الشوط السابع، المخصص للخيول العربية الأصيلة «القسم الأول»، لمسافة 1400 متر.
وجاء الفوز الثاني لخيول ياس في شوط الختام، عبر الفرس «نسرين الوثبة»، بإشراف إيريك ليمارتينيل، وقيادة جوليس موبيان، في الشوط الثامن، المخصص للخيول العربية الأصيلة المبتدئة «القسم الثاني»، لمسافة 1400 متر، وبمشاركة 15 خيلاً في المنافسة على جوائز مالية بلغت 40 ألف درهم.
وأكد الجواد «مكنون» للشيخة اليازية بنت سلطان آل نهيان، بإشراف دينيس أوبراين، وبقيادة ريتشارد مولن، جدارته بفوز لافت في الشوط الثاني المخصص للخيول العربية الأصيلة المبتدئة لمسافة 1800 متر، وبمشاركة 15 خيلاً، في المنافسة على جوائز مالية بلغت 70 ألف درهم.
وافتتح المهر «ناصف»، للمالك والمدرب سالم علي مرشد المرر، وقيادة برناردو بينيرو، الفوز بكأس الشوط الأول المخصص للخيول العربية الأصيلة لمسافة 2000 متر تكافؤ، وبمشاركة 15 خيلاً، في المنافسة على جوائز مالية بلغت 70 ألف درهم.
ونال الجواد «أيه أس لطام» لجابر علي مرشد المرر، بإشراف حمد المرر، وقيادة بيرناردو بينيرو «ثنائية» فوزاً مستحقاً بكأس الشوط الثالث المخصص للخيول العربية لمسافة 1800 متر تكافؤ، وبمشاركة 14 خيلاً.
وحقق المهر «البرهان ماديسون» لـ«الرحماني للسباقات»، بإشراف أحمد المحيربي، وقيادة بن كوين، فوزاً قوياً في الشوط الرابع المخصص للخيول العربية الأصيلة المبتدئة لمسافة 1600 متر، وبمشاركة 10 خيول في المنافسة على جوائز مالية بلغت 70 ألف درهم.
وانتزعت المهرة «رهيبة» لمحمد عبدالحميد عبد اللطيف طه، بإشراف محمد الشامسي، وبقيادة سيلفستر دي سوسا، فوزاً مثيراً في الشوط الخامس المخصص للمهرات العربية الأصيلة لمسافة 1600 متر، وبمشاركة 15 مهرة في المنافسة، على جوائز مالية بلغت 70 ألف درهم.
ونالت الفرس «أيه أف ثروتي» لخالد خليفة النابودة، بإشراف أرنست أورتيل، وقيادة تاج أوشي، ثقة الجمهور الذي رشحها للفوز بالشوط السادس المخصص للخيول العربية الأصيلة لمسافة 1400 متر تكافؤ، وبمشاركة 15 خيلاً، في المنافسة على جوائز مالية بلغت 70 ألف درهم.
وكان المضمار العيناوي شهد سباقه الثالث في يوم استثنائي وسط أجواء احتفالية بهيجة بمناسبة عيد الاتحاد الـ53، حيث حرصت اللجنة المنظمة على إضفاء أجواء احتفالية بديعة، تضمنت فعاليات حاشدة بالمفاجآت السارة لجمهور المضمار، إذ بلغت قيمة جوائز الترشيحات 60 ألف درهم، وشهد السباق في هذا اليوم البهيج وتوج الفائزين محمد راشد الناصري، المدير العام لنادي العين للفروسية والرماية والجولف، كما حضره جمهور غفير من محبي سباقات الخيول بلغ 5 آلاف متفرج.

الإمارات
عيد الاتحاد
خيول ياس
نادي العين للرماية والفروسية
الخيول
سباقات الخيول
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