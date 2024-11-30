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الرياضة

«الفيفا» ينشر تقارير تقييم ملفات استضافة مونديالي 2030 و2034

«الفيفا» ينشر تقارير تقييم ملفات استضافة مونديالي 2030 و2034
30 نوفمبر 2024 12:08

 
زيوريخ (د ب أ)

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نشر الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» تقارير تقييم ملفات الترشح لاستضافة نسختي 2030 و2034 من كأس العالم، وذلك في أعقاب إجراء دراسة شاملة لكل ملف من الملفات، تخللتها زيارات تفقدية إلى البلدان المترشحة المعنية، حيث ستحال الملفات المذكورة إلى كونجرس الفيفا الاستثنائي المزمع انعقاده عبر الفيديو في 11 ديسمبر لتحديد الدول المضيفة.
وذكر الموقع الإلكتروني الرسمي للفيفا أن التقارير تعكس نموذج التقييم الشامل المعتمد لدى الفيفا، والذي يتضمن مجموعة من المعايير، تتراوح بين البنية التحتية والخدمات والجوانب التجارية، وصولاً إلى الرؤية التي تنطوي عليها استضافة الحدث والمسائل المتعلقة بالاستدامة.
وأجريت عملية تقديم ملفات الترشح للنسختين المذكورتين من كأس العالم، بما يتماشى مع المنهجية المتبعة في اختيار الدول المضيفة لبطولة كأس العالم 2026 ونسختي 2023 و2027 من بطولة كأس العالم للسيدات.
واستناداً إلى الخلاصات التي توصلت إليها التقارير، وطبقاً للوائح تقديم ملفات الترشح ونظام النقاط المعمول به، اعتبرت الملفات التالية تفوق الحد الأدنى من متطلبات الاستضافة: ملف مشترك مقدم من الاتحاد المغربي لكرة القدم، والاتحاد البرتغالي لكرة القدم، والاتحاد الإسباني لكرة القدم؛ لاستضافة كأس العالم 2030 وملف الاتحاد السعودي لكرة القدم لاستضافة كأس العالم 2034، وملف احتفالية الذكرى المئوية مقدم من اتحاد أوروجواي لكرة القدم (مباراة واحدة) الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم (مباراة واحدة) اتحاد باراجواي لكرة القدم (مباراة واحدة).

 

 

 

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