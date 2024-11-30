السبت 30 نوفمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

كأس زايد للخيول العربية والمهجنة يستقطب «النخبة»

كأس زايد للخيول العربية والمهجنة يستقطب «النخبة»
30 نوفمبر 2024 14:00

 
عصام السيد (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
بتوجيهات رئيس الدولة.. إعفاء 1277 مواطناً من مديوناتهم بقيمة 401 مليون و791 ألف درهم
حمدان بن محمد: في يوم الشهيد تقف الإمارات بكل إجلال أمام تضحيات شهدائنا


ينطلق كأس زايد لعيد الاتحاد‏‏، المخصص للخيول العربية الأصيلة «للفئة الثالثة» لمسافة 1600 متر، البالغ إجمالي جوائزه 500 ألف درهم، الأحد، في الشوط السادس، في حفل مضمار أبوظبي الذي يتألف من 7 أشواط.
وتتنافس نخبة من الخيول على كأس زايد لعيد الاتحاد‏‏، المخصص للخيول المهجنة الأصيلة «قوائم» في الشوط السابع لمسافة 1600 متر البالغ إجمالي جوائزه 380 ألف درهم.
وخصص الشوط الأول للخيول العربية «تكافؤ» لمسافة 2200 متر ويبلغ إجمالي جوائزه 66 ألف درهم، فيما سيكون الشوط الثاني لمسافة 1400 متر، والبالغ إجمالي جوائزه 66 ألف درهم، مسرحاً لسباق الخيول العربية الأصيلة من إنتاج الإمارات.
وتتنافس الخيول العربية الأصيلة «تكافؤ» في الشوط الثالث لمسافة 1400 متر، البالغ إجمالي جوائزه 66 ألف درهم، وخصص الشوط الرابع لمسافة 1400 متر، والبالغ إجمالي جوائزه 66 ألف درهم للخيول العربية «تكافؤ».
وخُصص الشوط الخامس لمسافة 1600 متر لكأس الوثبة ستاليونز لملاك الإسطبلات الخاصة، البالغ إجمالي جوائزه 70 ألف درهم.

الإمارات
عيد الاتحاد
كأس زايد
مضمار أبوظبي
الخيول العربية الأصيلة
آخر الأخبار
الكربي يتصدر «منافسة المرحلتين» في بطولة الباهية لقفز الحواجز
الرياضة
الكربي يتصدر «منافسة المرحلتين» في بطولة الباهية لقفز الحواجز
اليوم 16:07
ذياب بن محمد بن زايد يشارك في وقفة الدعاء الصامت في واحة الكرامة
علوم الدار
ذياب بن محمد بن زايد يشارك في وقفة الدعاء الصامت في واحة الكرامة
اليوم 16:07
تعليق تنفيذ قرار منع السيارات العاملة بالوقود في ستوكهولم
الأخبار العالمية
تعليق تنفيذ قرار منع السيارات العاملة بالوقود في ستوكهولم
اليوم 15:53
أعضاء بمنصة «السيدات للاستدامة» لـ«الاتحاد»: الإمارات ترسخ ريادتها في تمكين المرأة
اقتصاد
أعضاء بمنصة «السيدات للاستدامة» لـ«الاتحاد»: الإمارات ترسخ ريادتها في تمكين المرأة
اليوم 15:41
بتوجيهات رئيس الدولة.. إعفاء 1277 مواطناً من مديوناتهم بقيمة 401 مليون و791 ألف درهم
علوم الدار
بتوجيهات رئيس الدولة.. إعفاء 1277 مواطناً من مديوناتهم بقيمة 401 مليون و791 ألف درهم
اليوم 14:40
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©