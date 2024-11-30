كأس زايد للخيول العربية والمهجنة يستقطب «النخبة»



عصام السيد (أبوظبي)



ينطلق كأس زايد لعيد الاتحاد‏‏، المخصص للخيول العربية الأصيلة «للفئة الثالثة» لمسافة 1600 متر، البالغ إجمالي جوائزه 500 ألف درهم، الأحد، في الشوط السادس، في حفل مضمار أبوظبي الذي يتألف من 7 أشواط.

وتتنافس نخبة من الخيول على كأس زايد لعيد الاتحاد‏‏، المخصص للخيول المهجنة الأصيلة «قوائم» في الشوط السابع لمسافة 1600 متر البالغ إجمالي جوائزه 380 ألف درهم.

وخصص الشوط الأول للخيول العربية «تكافؤ» لمسافة 2200 متر ويبلغ إجمالي جوائزه 66 ألف درهم، فيما سيكون الشوط الثاني لمسافة 1400 متر، والبالغ إجمالي جوائزه 66 ألف درهم، مسرحاً لسباق الخيول العربية الأصيلة من إنتاج الإمارات.

وتتنافس الخيول العربية الأصيلة «تكافؤ» في الشوط الثالث لمسافة 1400 متر، البالغ إجمالي جوائزه 66 ألف درهم، وخصص الشوط الرابع لمسافة 1400 متر، والبالغ إجمالي جوائزه 66 ألف درهم للخيول العربية «تكافؤ».

وخُصص الشوط الخامس لمسافة 1600 متر لكأس الوثبة ستاليونز لملاك الإسطبلات الخاصة، البالغ إجمالي جوائزه 70 ألف درهم.