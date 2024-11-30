منتخبنا يحصد 9 ميداليات في «خليجية بناء الأجسام»



الدمام (الاتحاد)



حصد منتخب بناء الأجسام 9 ميداليات بواقع 3 ذهبيات و4 فضيات وبرونزيتين، ليحرز لقب «بطل الأبطال» في بطولة الخليج الثانية، والتي تستضيفها الدمام بالسعودية.

وتوج الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، خالد المطوع لاعب منتخبنا بذهبيتين في «الكلاسيك بناء الأجسام» و«الكلاسيك فيزيك»، وبحضور الدكتور روفائيل سانتوجا رئيس الاتحاد الدولي.

وعبر الشرقي عن سعادته بإنجازات المنتخب، خصوصاً أنها تتزامن مع احتفالات الدولة بعيد الاتحاد الـ 53، وبارك لأسرة بناء الأجسام واللاعبين الفائزين بالميداليات وبطل الأبطال، مؤكداً أنها تعكس النقلة النوعية الكبيرة للرياضة الإماراتية، ومنها في بناء الأجسام، ومثمناً جهود الجهازين الفني والإداري واللاعبين.

وعزز المطوع ذهبيتيه بالفوز بلقب بطل الأبطال في الفئتين، مما يعد إنجازاً تاريخياً لبناء الأجسام الإماراتية.

وفي باقي النتائج، أحرز عدنان البلوشي الميدالية الذهبية في «كلاسيك بناء الأجسام» تحت 175 سم، وبرونزية «كلاسيك فيزيك» تحت 171 سم، ونال الميداليات الفضية، إبراهيم الرئيسي، في فئة فوق 175 سم، ومحمد الحمادي في «الكلاسيك فيزيك» لفئة تحت 171 سم، ويوسف لقمان الحمادي «بناء الأجسام» تحت 70 كجم، وسعيد عباس وزن تحت 75 كجم، وعزز سلطان الزراع حصاد منتخبنا ببرونزية «الماستر بناء الأجسام».

وأكد سلمان عبدالرحمن بن عجيل، عضو الجهاز الفني ومدرب المنتخب، أن لاعبي المنتخب قدموا عروضاً متميزة، واستحقوا الفوز بالميداليات، رغم مشاركة لاعبين أقوياء من باقي الدول، والمنافسات جاءت قوية، واصفاً إنجاز خالد المطوع بفوزه بذهبيتين، ولقب «بطل الأبطال، بأنه يترجم المكانة المتميزة لبناء الأجسام الإماراتية.