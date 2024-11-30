الشارقة يغادر إلى الأردن بـ «طائرة خاصة» للقاء الوحدات



علي معالي (أبوظبي)



تغادر بعثة الشارقة على «طائرة خاصة»، إلى العاصمة الأردنية عمان مساء الأحد، للقاء الوحدات يوم الثلاثاء المقبل، ضمن «الجولة السادسة» للمجموعة الثالثة بدوري أبطال آسيا 2.

تضم القائمة 25 لاعباً، فيما يغيب محمد عبدالباسط للإصابة في مباراة الفريق أمام استقلال طاجيكستان، ويؤدي «الملك» تدريبه الأول على استاد عمان الدولي الاثنين، على أن تعود البعثة إلى أرض الوطن، عقب نهاية المباراة مباشرة.

وقام الروماني كوزمين أولاريو مدرب الشارقة بدراسة المنافس جيداً قبل الموقعة المرتقبة، ورتب أوراقه من أجل الخروج من اللقاء بنتيجة إيجابية، سواء التعادل لضمان التأهل، أو الفوز لتأكيد الصدارة للمجموعة، وشهدت تدريبات «الملك» منافسة بين اللاعبين وسط معنويات عالية، في ظل الانتصارات المحلية والقارية.

ورغم أن الشارقة على أبواب التأهل إلى دور الـ 16، إلا أن القلق يطارد الجماهير خوفاً من أن يجد الفريق نفسه فجأة خارج البطولة، في حال الخسارة أمام الوحدات، وفوز سباهان الإيراني على الاستقلال الطاجيكي، وبالتالي فإن خطة كوزمين في المباراة تعتمد على التوازن، ومحاولة خطف هدف مبكر يريح الأعصاب، مع التركيز على علاج الأخطاء الدفاعية التي كانت سبباً مباشراً في تعادل الوحدات مع الشارقة 2-2 في «الإمارة الباسمة».