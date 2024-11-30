السبت 30 نوفمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

مزاد «المجموعة العلمية المتقدمة» يجمع 1.4 مليون درهم

مزاد «المجموعة العلمية المتقدمة» يجمع 1.4 مليون درهم
30 نوفمبر 2024 14:10

 
أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
بتوجيهات رئيس الدولة.. إعفاء 1277 مواطناً من مديوناتهم بقيمة 401 مليون و791 ألف درهم
حمدان بن محمد: في يوم الشهيد تقف الإمارات بكل إجلال أمام تضحيات شهدائنا


جمع مزاد الهجن العربية الأصيلة الـ 48، والذي نظمته المجموعة العلمية المتقدمة، في منصة المزادات بالوثبة، مليوناً و410 آلاف درهم، حصيلة بيع 20 حاشياً «10 بكرات»، بلغ سعرها مليوناً و60 ألفاً، و10 جعدان بـ 350 ألفاً، وبلغت أعلى مزايدة 250 ألف درهم. 
ويأتي المزاد ضمن فعاليات جائزة زايد الكبرى للهجن، وسط إقبال كبير من ملاك الهجن، الذين تنافسوا على شراء صغار الهجن، من إنتاج المجموعة العلمية المتقدمة، خاصة أنها تنحدر جميعها من أرقى السلالات العربية الأصيلة، ومن أنساب معروفة وسط ملاك الهجن في الدولة والمنطقة.

الإمارات
أبوظبي
الهجن
الوثبة
جائزة زايد الكبرى
آخر الأخبار
الكربي يتصدر «منافسة المرحلتين» في بطولة الباهية لقفز الحواجز
الرياضة
الكربي يتصدر «منافسة المرحلتين» في بطولة الباهية لقفز الحواجز
اليوم 16:07
ذياب بن محمد بن زايد يشارك في وقفة الدعاء الصامت في واحة الكرامة
علوم الدار
ذياب بن محمد بن زايد يشارك في وقفة الدعاء الصامت في واحة الكرامة
اليوم 16:07
تعليق تنفيذ قرار منع السيارات العاملة بالوقود في ستوكهولم
الأخبار العالمية
تعليق تنفيذ قرار منع السيارات العاملة بالوقود في ستوكهولم
اليوم 15:53
أعضاء بمنصة «السيدات للاستدامة» لـ«الاتحاد»: الإمارات ترسخ ريادتها في تمكين المرأة
اقتصاد
أعضاء بمنصة «السيدات للاستدامة» لـ«الاتحاد»: الإمارات ترسخ ريادتها في تمكين المرأة
اليوم 15:41
بتوجيهات رئيس الدولة.. إعفاء 1277 مواطناً من مديوناتهم بقيمة 401 مليون و791 ألف درهم
علوم الدار
بتوجيهات رئيس الدولة.. إعفاء 1277 مواطناً من مديوناتهم بقيمة 401 مليون و791 ألف درهم
اليوم 14:40
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©