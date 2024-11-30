مزاد «المجموعة العلمية المتقدمة» يجمع 1.4 مليون درهم



أبوظبي (الاتحاد)



جمع مزاد الهجن العربية الأصيلة الـ 48، والذي نظمته المجموعة العلمية المتقدمة، في منصة المزادات بالوثبة، مليوناً و410 آلاف درهم، حصيلة بيع 20 حاشياً «10 بكرات»، بلغ سعرها مليوناً و60 ألفاً، و10 جعدان بـ 350 ألفاً، وبلغت أعلى مزايدة 250 ألف درهم.

ويأتي المزاد ضمن فعاليات جائزة زايد الكبرى للهجن، وسط إقبال كبير من ملاك الهجن، الذين تنافسوا على شراء صغار الهجن، من إنتاج المجموعة العلمية المتقدمة، خاصة أنها تنحدر جميعها من أرقى السلالات العربية الأصيلة، ومن أنساب معروفة وسط ملاك الهجن في الدولة والمنطقة.