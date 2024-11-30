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الرياضة

الكربي يتصدر «منافسة المرحلتين» في بطولة الباهية لقفز الحواجز

الكربي يتصدر «منافسة المرحلتين» في بطولة الباهية لقفز الحواجز
30 نوفمبر 2024 16:07


أبوظبي (وام)
أحرز الفارس عبد الله حمد الكربي لقب «منافسة المرحلتين الخاصة» بحواجز ارتفاعها 120 سم، ضمن منافسات اليوم الأول لبطولة الباهية الدولية لقفز الحواجز فئة النجمتين، التي ينظمها نادي الباهية للفروسية في أبوظبي تحت إشراف الاتحاد الدولي للفروسية، واتحاد الفروسية والسباق.
وتتواصل الفعاليات في وقت لاحق اليوم بمنافسة تجميع النقاط بـ (الجوكر)، على أن تختتم غداً الأحد بمنافسة الجائزة الكبرى، بمواصفات الجولة الواحدة مع جولة للتمايز على حواجز 145 سم، وشارك 29 فارساً وفارسة في شوط المرحلتين الخاصة، وأنهى الكربي المنافسة في المرحلة الثانية مع «كاتنس إفردين»، محققاً 32.25 ثانية.
كانت فعاليات البطولة قد انطلقت أمس بمنافسة من جولة واحدة، على حواجز 110 سم، بمشاركة 48 فارساً وفارسة، وفاز بلقبها الفارس السوري عماد غريب مع»ميامي بي أيه إي.
وشهدت المنافسة أيضاً إقامة البطولة الدولية من فئة النجمة الواحدة لخيول القفز الصغيرة، عمر 5 إلى 6 سنوات برعاية إسطبلات الشراع، وجاءت الأولى بمواصفات المرحلتين بحواجز 115 سم للخيول عمر 5 سنوات، والارتفاع 120 سم للخيول عمر 6 سنوات، واكتسحت خيول فرسان الإمارات المراكز الثلاثة الأولى.
وفاز بالمركز الأول «اس اس كلباوي» بقيادة الفارس سالم أحمد السويدي، وسيطر الفارس محمد حمد الكربي على المركزين الثاني والثالث، مع «ان ان كونتر»، و«إسولافا زد».

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