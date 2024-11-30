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الرياضة

افتتاح بطولة غرب آسيا للكاراتيه في الشارقة

افتتاح بطولة غرب آسيا للكاراتيه في الشارقة
30 نوفمبر 2024 16:30


الشارقة (وام)
افتتح الشيخ ماجد بن سلطان القاسمي، رئيس دائرة شؤون الضواحي، بطولة غرب آسيا للكاراتيه التي يستضيفها نادي الشارقة الرياضي في صالة الألعاب الرياضية بالحزانة، حضر حفل الافتتاح غانم الهاجري، المدير العام للهيئة العامة للرياضة، وعيسى هلال الحزامي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي، واللواء «م» ناصر الرزوقي، رئيس الاتحادين الآسيوي والإماراتي للكاراتيه، نائب رئيس الاتحاد الدولي، وخالد المدفع، رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي، والدكتور إبراهيم القناص، رئيس اتحاد غرب آسيا للكاراتيه، والمهندس سليمان عبدالرحمن الهاجري، عضو مجلس إدارة نادي الشارقة، رئيس الألعاب الفردية، رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة.
وعبر المهندس سليمان الهاجري في كلمته عن فخر نادي الشارقة باستضافة هذه البطولة، متمنياً أن تخرج بالصورة التي تشرف الجميع، وحث اللاعبين على التحلي بالأخلاق الرياضية والمنافسة بشرف، والبعد عن العنف، لأن الرياضة تجمع بين الأشقاء.
وتوج الشيخ ماجد القاسمي الفائزين والفائزات في اليوم الأول من البطولة، وضمت القائمة لاعبتي الإمارات ندى أحمد خميس بالميدالية الذهبية لمسابقة الكوميتيه للناشئات، وشما مروان الكتبي بالميدالية البرونزية، فيما توج لاعب الإمارات إبراهيم أحمد إبراهيم بخيت بذهبية مسابقة الكوميتيه «ذكور»، وعمر نبيل الشلتوني ونال ذهبية للإمارات في مسابقة الكوميتيه تحت 21 سنة.
ونالت اللاعبة حبيبة ياسر قاسم فضية الكاتا ناشئات، وعلي ناصر أحمد فضية الكوميتيه «ذكور» تحت 21 سنة، في حين حقق سيف راشد القايدي فضية الكوميتيه «ذكور» تحت 21 سنة، وشيخة محمد جوهر فضية الكوميتيه ناشئات.
 

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