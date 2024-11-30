«النصيبة» تتصدر منافسات الحول في جائزة زايد الكبرى للهجن



عبدالله عامر (أبوظبي)

تواصلت، لليوم السادس على التوالي، فعاليات جائزة زايد الكبرى للهجن 2024، مع تحديات الكبار بمنافسات الحول والزمول لهجن أبناء القبائل، لمسافة 6 كلم في ميدان الوثبة للهجن بأبوظبي، وأقيمت 22 شوطاً، 10 في الفترة الصباحية، و12 شوطاً في الفترة المسائية.

وحصد شعار محمد علي حماد الشامسي أول أشواط الفترة المسائية عن طريق «النصيبة» التي قطعت مسافة الشوط في 9:17:34 دقيقة، بينما أهدت «الوسمية» مالكها سالم سيف بن سويلم لقب الشوط الثاني بزمن قدره 9:17:34 دقيقة،

وأهدى «سناد» شعار محمد سلطان مرخان الكتبي ناموس الشوط الثالث بعد أن قطع مسافة الشوط في 9:23:35 دقيقة، بينما تألق شعار عبد العزيز سيف في الشوط الرابع عن طريق «غند» الذي نجح في التفوق على منافسيه وأنهى الشوط في 9:20:14 دقيقة.

وأسفرت بقية الأشواط الـ 12 عن فوز كل «الشاهينية» لعلي جميل الوهيبي، بالشوط الخامس و«رعد» لخليفة عبد الله راشد الكتبي بالشوط السادس، و«بدران» لحمد سهيل العامري في الشوط السابع، و«طلايع» لناصر عبد الله المسند في الشوط الثامن، و«ارحبوا» لناصر عبد الله المسند في الشوط التاسع، و«جهاد» لحمد سيف بن نعيف العامري في الشوط العاشر، و«الغزيل» لحمد فهيد العجمي في الشوط الحادي عشر، واختتمت الأشواط بفوز شعار عبد الله المسند بثالث ألقابه في الحول والزمول عن طريق «بلشة» التي حسمت الشوط الثاني عشر والأخير.

وشهدت الفترة الصباحية منافسات قوية في فئة الحول والزمول، 10 أشواط قوية لمسافة 6 كلم، وكسبت «تصحيح» لسعيد سالم بن حمد العويسي، أول الأشواط، واستطاعت أن تقطع مسافة الشوط بتوقيت بلغ 9:20:4 دقيقة.

وفي الشوط الثاني حلقت «رنين» لمحمد علي بن حماد الشامسي، بعد أن أنهت مراحل الشوط بتوقيت 9:23:75، وتصدر «هملول» لسعيد ناصر سحمي الرميثي، بناموس الشوط الثالث، بعد أن أنهى المسافة في 9:30:6 دقيقة، وفي الشوط الرابع نجح «طربان» لحمد عبدالله بن علي بوهليبة في الوصول إلى خط النهاية والمركز الأول، بعد أن قطع المسافة في 9:18:3 دقيقة.

وفي الشوط الخامس ذهب الناموس إلى «صبا» لمسري سالم بالعرطي الحميري، بعد أن قطعت مراحل الشوط بتوقيت 9:22:5 دقيقة، وأهدت «الهدة» محمود محمد بن سالم الوهيبي، ناموس الشوط السادس، منهية مراحل الشوط بزمن 9:17:4 دقيقة محققة التوقيت الأفضل، وتمكن«الحذر» لحمد سعيد المتعافي المنصوري، من الحصول على ناموس سابع الأشواط والمركز الأول بتوقيت 9:23:2 دقيقة، وفي الشوط الثامن فاز «شاهين» لعبدالله المر سعيد بن حلوة الكتبي، على منافسيه محرزاً المركز الأول بزمن 9:26:9 دقيقة.

وقبضت «الوثبة» لحمد محمد بن سالم الوهيبي، على ناموس الشوط التاسع، بعد أن قطعت مراحل الشوط بزمن 9:21:3 دقيقة، وفي ختام الأشواط تفوقت «مارية» لمطلق سلمان بن عودة العطوي، وحازت على الناموس بزمن 9:18:3 دقيقة.

وتختتم يوم غد جائزة زايد الكبرى للهجن لعام 2024 بأغلى الرموز التي يسعى ملاك الهجن إلى التتويج بها، وأبرزها السيف الذهبي، إلى جانب جائزته المالية وتبلغ 5 ملايين درهم، في أهم أشواط الجائزة وهو شوط الحول المفتوح، حيث يشهد اليوم الأخير من الجائزة إقامة 18 شوطاً، يحضر خلالها التنافس على 8 رموز، منها 4 رموز للحول والزمول لفئة الإنتاج، وذلك في الفترة الصباحية، و4 رموز للحول والزمول المفتوح والمحليات في الفترة المسائية وأغلى أشواط الجائزة.