السبت 30 نوفمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«أسد زعبيل» بطل سباق مبادرة «زايد وراشد» في جبل علي

«أسد زعبيل» بطل سباق مبادرة «زايد وراشد» في جبل علي
30 نوفمبر 2024 17:30

 

عصام السيد (دبي)
تألقت المهرة «كيبو ميساكي» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بصورة لافتة في الشوط الختامي لتنزع اللقب، فيما واصلت خيول سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بإشراف مايكل كوستا، انتصاراتها المتتالية بثنائية مستحقة، خلال ثالث سباقات موسم مضمار جبل علي الذي أقيم اليوم ضمن مهرجان خاص، بمناسبة مبادرة «زايد وراشد» وفي إطار احتفالات الدولة والمضمار بعيد الاتحاد الـ 53، والذي يهدف إلى إحياء الذكرى والسيرة العطرة للمغفور لهما بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيّب الله ثراهما.
وكانت «كيبو ميساكي» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بإشراف سالم بن غدير، وقيادة برناردو بينيرو، نجمة ختام الحفل بالشوط السابع لمسافة 1800 متر، على لقب أم سقيم ستيكس البالغ إجمالي جوائزه المالية 60 ألف درهم، وهو مخصص للخيول المهجنة الأصيلة المبتدئة في سن ثلاث سنوات فما فوق، وسجلت البطلة 1:52:69 دقيقة.
وتفوق المهر «رماي» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بإشراف مايكل كوستا، وقيادة راي داوسون، على غريمه «دبي»، حين خطف لقب الشوط الثالث لمسافة 1400 متر، للخيول المهجنة الأصيلة على لقب الخيول عمر السنتين والثلاث سنوات ستيكس، البالغ إجمالي جوائزه المالية 72 ألف درهم، برعاية سلسلة الإمارات لسباقات السرعة، مسجلاً 1:26:05 دقيقة.
ومنح الجواد «يطارد» الثنائية لخيول سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بإشراف مايكل كوستا، والذي قاده بن كوين في الشوط الخامس للتكافؤ لمسافة 1200 متر، على لقب كأس طيران الإمارات للخيول المهجنة الأصيلة في عمر ثلاث سنوات فما فوق، البالغ إجمالي جوائزه المالية 84 ألف درهم، ومسجلاً 1:13:13 دقيقة.
وتوج «أسد زعبيل» لشادويل، بإشراف مصبح المهيري، وقيادة سيلفستر دي سوسا، بطلاً للشوط الرابع والرئيسي على لقب كأس مبادرة «زايد وراشد» لمسافة 1400 متر للخيول المهجنة الأصيلة «تكافؤ»، البالغ إجمالي جوائزه المالية 96 ألف درهم برعاية شادويل، وسجل البطل 1:25:87 دقيقة.
ونال الجواد «ايه أف مهم» لخالد خليفة النابودة، بإشراف إرنست أورتيل، وقيادة الكسندر دا سيلفا، لقب السباق الافتتاحي لمسافة 1400 متر، على لقب بورشيه المخصص للخيول العربية الأصيلة، البالغ إجمالي جوائزه المالية 50 ألف درهم، بعد أداء مميز في المراحل النهائية، ومسجلاً 1:38:96 دقيقة.
وفاجأ «سيمبول أوف باور» لحمد علي الحمرور، بإشراف مصبح المهيري، وقيادة دانييل تودهوب، منافسيه في الشوط الثاني لمسافة 1400 متر، بفوز خاطف بلقب الشعفار للاستثمار ستيكس للخيول المهجنة الأصيلة المبتدئة في عمر ثلاث سنوات فما فوق، البالغ إجمالي جوائزه المالية 60 ألف درهم، ومسجلاً 1:28:10 دقيقة.
وتفوق بفارق 6.75 طول الجواد «وقت» لناصر عسكر، بإشراف مروان البيضائي وقيادة سلفستر دي سوسا، على منافسيه في سباق بنك دبي التجاري للتكافؤ في الشوط السادس لمسافة 1950 متر البالغ إجمالي جوائزه المالية 68 ألف درهم، وهو مخصص للخيول المهجنة الأصيلة عمر ثلاث سنوات فما فوق، وسجل البطل 2:01:37 دقيقة.
وتألف الحفل من 7 أشواط خصصت للخيول المهجنة الأصيلة، ماعدا الشوط الأول الذي خصص للخيول العربية الأصيلة، فيما بلغت القيمة الإجمالية للجوائز المالية 490 ألف درهم.
وتقدم الحضور الرسمي المهندس محمد سعيد الشحي مدير سباقات سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، ومحمد الأحمد مدير مضمار جبل علي، وممثلو الشركات الراعية للسباق الثالث، كما شهد السباق جمهور غفير من محبي وعشاق سباقات الخيول بمضمار جبل علي قدر بـ 10 آلاف متفرج.

أخبار ذات صلة
خيول ياس.. «ثنائية لافتة» في «سباق العين»
مبادرة «زايد وراشد» تتصدر احتفالية «جبل علي»
جبل علي
مضمار جبل علي
سباقات الخيول
المضمار الأصفر
آخر الأخبار
روسيا والصين تجريان تدريبا عسكريا جويا
الأخبار العالمية
روسيا والصين تجريان تدريبا عسكريا جويا
اليوم 19:13
رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس يدشن أول رحلة للمترو
الترفيه
صور.. مترو يصل إلى وجهته متأخرا 20 عاما
اليوم 19:01
وفد صيني يزور معرض «مجتمع الفن الإماراتي» في بكين
التعليم والمعرفة
وفد صيني يزور معرض «مجتمع الفن الإماراتي» في بكين
اليوم 18:41
«جمارك أبوظبي» تستعرض مبادراتها لتسهيل التجارة خلال أسبوع أبوظبي للأعمال
اقتصاد
«جمارك أبوظبي» تستعرض مبادراتها لتسهيل التجارة خلال أسبوع أبوظبي للأعمال
اليوم 18:39
شعار شرطة رأس الخيمة
علوم الدار
شرطة رأس الخيمة تخفض 50٪ على المخالفات المرورية
اليوم 18:35
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©