أنشيلوتي: مشكلة مبابي هي مشكلة ريال مدريد!



مدريد (أ ف ب)

اعتبر المدرب الإيطالي لريال مدريد كارلو أنشيلوتي أن المشكلة التي يعاني منها النجم الفرنسي كيليان مبابي هذا الموسم تعود إلى افتقار فريقه إلى الثبات في الأداء بشكل عام، عشية مواجهة ضيفه خيتافي الأحد في المرحلة 15 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وأهدر مبابي ركلة جزاء في المواجهة التي خسرها ريال أمام ليفربول 0-2 الأربعاء في الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا، وهي الخسارة الثالثة لحامل اللقب في البطولة هذا الموسم.

ويتعرض قائد المنتخب الفرنسي المنتقل من باريس سان جرمان الصيف الماضي لانتقادات كثيرة بسبب أدائه، إذ اكتفى بتسجيل هدفين فقط في آخر تسع مباريات لفريقه.

وقال أنشيلوتي الذي يواصل الدفاع عن لاعبه «مشكلة مبابي هي المشكلة التي نعاني كلنا منها. الفكرة هي أن نحاول تقديم أفضل نسخة ممكنة، ليس فقط منه، ولكن مني ومن اللاعبين الآخرين».

وأضاف «المشكلة ليست في لاعب واحد. المشكلة التي نواجهها هي فريق لم يكن قادراً على تحقيق الثبات، يجب علينا جميعاً أن نحاول تحسين ذلك ونبذل قصارى جهدنا. بالإضافة إلى ذلك، مبابي جديد هنا ويحتاج إلى التكيف. ومع ذلك، سجل ثمانية أهداف وشارك في الهجوم بتقديم تمريرات حاسمة».

واعتبر الإيطالي أن مبابي «يمكنه اللعب بشكل أفضل، لكن يمكننا جميعاً أيضاً أن نقدم أداءً أفضل وسنعمل على ذلك».

وأشار مدرب ميلان السابق إلى أن مهاجمه لم يُدرج في آخر قائمتين لمنتخب فرنسا، كما واجه بعض التحديات خارج الملعب خلال أشهره الأولى في سانتياغو برنابيو.

وتابع «مبابي ليس محبطاً على الإطلاق، هو يعرف أنه بحاجة إلى التحسن كما هو حالنا جميعاً. الانتقادات بعد مباراة ليفربول كانت بسبب إضاعته ركلة جزاء، مثل العديد من لاعبي فريقي».

وأوضح المدرب أن الإصابات كانت إحدى أسباب الهزيمة أمام ليفربول، بما في ذلك غياب البرازيلي فينيسيوس جونيور وداني كارفاخال والبرازيلي إيدر ميليتاو، لكنه أكد جاهزية البرازيلي الآخر رودريجو لمواجهة خيتافي.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في الدوري الإسباني، متأخراً بأربع نقاط عن برشلونة المتصدر، مع مباراة أقل لريال.