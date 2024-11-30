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الرياضة

أموريم: نحن ندير اللياقة البدنية في مانشستر يونايتد

أموريم: نحن ندير اللياقة البدنية في مانشستر يونايتد
30 نوفمبر 2024 17:34

 
لندن (د ب أ)

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قال روبن أموريم، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، إن جدول المباريات المزدحم ليس «عذرا»، حيث يسعى لتحقيق أول فوز له في الدوري الإنجليزي منذ توليه مسؤولية تدريب الفريق عندما يواجه إيفرتون، وقاد أموريم 39 عاماً فريقه للتعادل 1/1 مع إبسويتش في أول مباراة له مع الفريق، واحتفل بانتصاره الأول يوم الخميس عندما تغلب على بودو/ جليمت أمس الأول الخميس.
وتأثر أموريم بالترحيب الدافئ الذي تلقاه في ملعب أولد ترافورد، حيث أجرى 6 تعديلات في تشكيلة الفريق ليحقق الفوز 3/ 2 على بودو/جليمت، وأشرك جميع اللاعبين المتواجدين على مقاعد البدلاء، بينما كان يضع في اعتباره المباريات القادمة.
ويبدأ مانشستر يونايتد مبارياته التسع التي سيخوضها في ديسمبر على أرضه أمام إيفرتون غداً الأحد، حيث ينتظر أن يجري أموريم المزيد من التعديلات على تشكيل الفريق سعياً وراء تحقيق فوزه الأول في الدوري الإنجليزي الممتاز. وفيما يتعلق بأن إيفرتون، بقيادة شون دايش، كان لديه أسبوع للتحضير عكس فريقه، قال المدرب أموريم: «الأمر كما هو، وسنقوم بعملية تدوير اللاعبين وسنكون جاهزين».
وأضاف: «أمام بودو جليمت، تعين علينا الاستفادة من أربع تبديلات لإدارة اللياقة البدنية، وليس المباراة. نحن ندير اللياقة البدنية. يجب أن نفعل هذا». وأردف: «نعلم بالفعل أن الوضع سيكون كذلك؛ لذلك لا يوجد عذر. يجب أن نكون جاهزين ليوم الأحد، ويجب علينا أن نفوز».
ويجب على أموريم موازنة حاجة مانشستر يونايتد لتحقيق الانتصارات مع ضرورة بناء لياقة اللاعبين، خاصة أولئك العائدين من الإصابات. وقال أموريم، إنه يريد «رياضيين أفضل»، لكنه معجب بإنتاج اللاعبين حتى الآن.

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