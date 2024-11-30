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الرياضة

مكلارين يهيمن على «سباق السرعة» في «جائزة قطر»

مكلارين يهيمن على «سباق السرعة» في «جائزة قطر»
30 نوفمبر 2024 19:28

الدوحة (رويترز)

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قطع مكلارين خطوة أخرى نحو الفوز بلقب الصانعين ببطولة العالم لسباقات «الفورمولا-1» للسيارات للمرة الأولى منذ 26 عاماً، بعدما حسم سائقه أوسكار بياستري سباق السرعة، متفوقاً على زميله في الفريق لاندو نوريس الذي حل ثانياً، بعدما تبادل السائقان مركزيهما قرب النهاية.
وبهذا يعزز مكلارين المتصدر تفوقه على فيراري، الذي حل سائقاه كارلوس ساينز وشارل لوكلير رابعاً وخامساً، في الترتيب العام للصانعين إلى 30 نقطة، في حين لا تزال 88 نقطة متاحة في سباق جائزة قطر الكبرى الأحد وفي أبوظبي الأسبوع المقبل.
ويحتاج مكلارين للتفوق بفارق 15 نقطة على فيراري الأحد لحسم اللقب.
وحل جورج راسل سائق مرسيدس ثالثاً، بينما جاء زميله في الفريق لويس هاميلتون في المركز السادس ونيكو هولكنبرج سائق هاس في المركز السابع، وماكس فرستابن سائق رد بول في المركز الثامن.
وجاء تبادل المركز في النهاية بين سائقي مكلارين مكافأة لبياستري الذي أهدى نوريس الفوز بسباق السرعة في البرازيل.

الفورمولا-1
بطولة العالم للفورمولا-1
الدوحة
أبوظبي
ماكلارين
ماكس فيرستابين
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