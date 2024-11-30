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الرياضة

الظفرة ينفرد بصدارة «دوري الأولى»

الظفرة ينفرد بصدارة «دوري الأولى»
30 نوفمبر 2024 19:39

 
معتصم عبدالله (أبوظبي)‬‬‬‬

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انفرد الظفرة بصدارة دوري الدرجة الأولى لكرة القدم «مؤقتاً»، بفوزه الثمين على ضيفه جلف يونايتد بهدفين في المباراة التي أقيمت على استاد حمدان بن زايد آل نهيان، في انطلاق «الجولة الثامنة»، والتي شهدت أيضاً تعادل جلف أف سي وحتا 2-2 على استاد حمدان بن راشد في دبي.
وانتظر الظفرة حتى الشوط الثاني، لينجح في حسم المواجهة أمام ضيفه جلف يونايتد بهدفي منصور الحربي في الدقيقة 78، ومحمد لامين ياتارا في الدقيقة 96، ويرفع رصيده إلى 19 نقطة من 7 مباريات، لينفرد بصدارة الترتيب.
في المقابل، سيطر التعادل 2-2 على مواجهة جلف أف سي وحتا، وسجل ويليان سوسا في الدقيقة الأولى، وباتريك مونتيرو «52» لحتا، فيما أحرز رينر ألفيس في الدقيقة 46، وراشد السعدي في الدقيقة 57 لجلف، ورفع حتا رصيده إلى 6 نقاط في المركز العاشر، مقابل 5 نقاط لجلف أف سي في المركز الـ 13.
وتستكمل الجولة يوم الأحد، حيث يستقبل العربي «الوصيف» برصيد 16 نقطة، ضيفه الذيد «الثامن» وله 6 نقاط، فيما يلعب في بقية المباريات الإمارات والجزيرة الحمراء، مصفوت ودبا، يونايتد والحمرية، ويغيب الفجيرة بداعي الراحة. 

الإمارات
دوري الدرجة الأولى
الظفرة
حتا
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