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الرياضة

لاس بالماس يقلب «احتفال» برشلونة إلى «أحزان»!

لاس بالماس يقلب «احتفال» برشلونة إلى «أحزان»!
30 نوفمبر 2024 19:44

 
برشلونة (رويترز)

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أفسد لاس بالماس احتفال برشلونة بالذكرى السنوية 125 لتأسيسه، بالفوز 2-1 على الفريق «الكتالوني» الذي لم يعرف الفوز في آخر ثلاث مباريات بدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.
ولا يزال برشلونة في الصدارة برصيد 34 نقطة، بفارق أربع نقاط أمام غريمه ريال مدريد صاحب المركز الثاني الذي تتبقى له مباراتان، فيما ارتقى لاس بالماس إلى المركز 14 في الدوري برصيد 15 نقطة.
وافتتح لاس بالماس التسجيل في بداية الشوط الثاني، بهدف سجله ساندرو راميريز في مرمى فريقه السابق، لكن برشلونة أدرك التعادل، بعد مرور ساعة من المباراة، بتسديدة منخفضة من رافينيا.
ولم يستسلم لاس بالماس، وتقدم مجدداً في الدقيقة 67، عندما تفوق فابيو سيلفا المعار من ولفرهامبتون على مصيدة التسلل، وهز الشباك مستغلاً تمريرة جابي مونيوز. 

الدوري الإسباني
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برشلونة
لاس بالماس
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