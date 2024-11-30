فليك يحدد أسباب سقوط برشلونة أمام لاس بالماس



برشلونة (د ب أ)



أبدى هانزي فليك مدرب برشلونة قلقه، بعد خسارة الفريق الأولى على ملعبه هذا الموسم أمام لاس بالماس بنتيجة 1-2، وبعد الاكتفاء بنقطة واحدة من آخر ثلاث مباريات في الدوري الإسباني لكرة القدم.

وصرح فليك عبر قناة موفيستار عقب اللقاء «اليوم لم يكن يومنا، لقد صنعنا الكثير من الفرص في الشوط الثاني، ولكن لم نكن في يومنا».

وأضاف المدرب الألماني «عندما نسيطر على المباراة، ونقدم أداءً جيداً ونصنع الفرص، ولا ننجح في استغلالها، فهذه مشكلتنا».

وقال «يجب أن نتغير وندافع بشكل أفضل، لأنه إذا لم نسجل من الوارد أن يدخل مرمانا هدف، وهنا المسؤولية الدفاعية تقع على جميع اللاعبين وليس المدافعين فقط».

وأشار المدير الفني لبرشلونة إلى أن الفريق تنتظره مواجهة صعبة أمام مايوركا في الدوري الإسباني يوم الثلاثاء المقبل، قبل أن يحل ضيفاً على بوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا.

ورفض هانزي فليك الحديث عن تأثير غياب لاعب الوسط مارك كاسادو عن برشلونة بسبب الإيقاف، قائلاً «لا أريد الحديث عن أي لاعب بعينه، ولكن ما يقلقني أن الفريق كان بإمكانه أن يقدم أداءً جماعياً أفضل وهذا ما يقلقنا».

وختم فليك تصريحاته بالإشارة إلى نقطة إيجابية من الخسارة أمام لاس بالماس، وهي عودة الجناح الشاب لامين يامال، مؤكداً أن بإمكانه المشاركة أساسياً في المباراة القادمة أمام مايوركا.