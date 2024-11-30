الاتحاد يحتفل بعودة بنزيمة بـ«رباعية»



الرياض (د ب أ)



احتفل الاتحاد بعودة نجمه الفرنسي كريم بنزيمة، بعد فترة من الغياب بداعي الإصابة، بالفوز 4- صفر على مضيفه الاتفاق، ضمن منافسات «الجولة 12» من الدوري السعودي لكرة القدم.

ولم تكن عودة بنزيمة وتسجيله هدفاً المكسب الوحيد للاتحاد من تلك المباراة، بل رفع الفريق رصيده إلى 33 نقطة في صدارة ترتيب المسابقة.

كما نجح الاتحاد في تحقيق بعض الثأر على حساب الاتفاق الذي فاز عليه بنتيجة 5- صفر في آخر مواجهة بينهما بالدوري الموسم الماضي.

على الجانب الآخر، تواصلت معاناة الاتفاق الذي تلقى الخسارة السادسة هذا الموسم، ليتجمد رصيده عند 12 نقطة في المركز الثالث عشر.

وتقدم الاتحاد في الدقيقة 35 عن طريق نجولو كانتي، فيما أضاف بنزيمة الهدف الثاني في الدقيقة 43.

وفي الدقيقة 66 سجل حسام عوار الهدف الثالث، فيما اختتم ستيفن برخوين الرباعية بعد ذلك بأربع دقائق.